"Można to przetrwać!" - mężczyzna, który wygrał z Covid-19 daje NADZIEJĘ!

Damy radę! Pacjent z koronawirusem, który spędził prawie tydzień na oddziale intensywnej terapii, powiedział, że chce, aby ludzie wiedzieli, że "mogą to przetrwać".

Jak czytamy na łamach portalu "The Evening Standard" ojciec dwojga dzieci, Andrew Hodge, spędził sześć dni na oddziale intensywnej terapii z powody zachorowania na Covid-19. Był podłączony do respiratora, ale przetrwał chorobę. 54-letni inżynier elektryk wraca do już do pełni zdrowia w domu w Laleham, niedaleko Staines, po zwolnieniu go 27 marca. W brytyjskich mediach nie tylko podziękował wszystkim, którzy dbali o jego zdrowie, ale zaznaczył, że zakażenie się koronawirusem i zdiagnozowanie Covid-19 to jeszcze nie koniec!

Hodge chciał, aby ludzie wiedzieli, że nawet przebywanie na OIOMie to "nie koniec gry". "Nie chcę osłabiać powagi tego [zakażenia koronawirusem], ale chcę, aby ludzie zdali sobie sprawę, że można to przetrwać. Jest tyle negatywnych informacji o tym, ile osób zginęło (...)" - komentował na łamach "Standard".

Oprócz tego mężczyzna chwalił opiekę Ashford and St Peter's Hospitals NHS Trust w Chertsey. Przez w sumie 10 dni pobytu w szpitalu nie zgłosił on żadnych zastrzeżeń w stosunku do personelu medyczne. Co więcej, chwalił go, opisując słowami takimi, jak "uprzejmy" i "fenomenalny". Szczególnie podziękował jednej pielęgniarce, która podtrzymywała go na duchy w najtrudniejszych chwilach.

Pan Hodge, mąż Dawn i ojciec Isabelli (17 lat) i Genevieve (11 lat) to doskonały przykład tego, że koronawirus jest niekonieczne tak straszny, jak go malują. Jasne, to wciąż zagrożenie, którego nie można lekceważyć i z powagą trzeba do niego podchodzić, ale nie dajmy się zwariować! Nie upadajmy na duchu!

Zespół w St Peter's jest "zachwycony", widząc, że Hodge odzyskuje zdrowie w domu i życzy mu wszystkiego najlepszego, dodał zaufanie.