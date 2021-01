Można przetłumaczyć test na Covid wracając z Polski do UK? [pytanie od czytelnika]

W jakich językach należy go przedstawić i czy akceptowane są tłumaczenia?

Zgodnie ze zmianami, które wprowadziła Wielka Brytania od 18 stycznia, osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii, muszą przedstawić negatywny wynik testu na Covid-19 (wykonany do 72 godzin przed podróżą). Polacy wracający z kraju na Wyspy pytają, czy w takim wypadku, jeśli mają test zrobiony w Polsce w języku polskim, mogą go przetłumaczyć na język angielski. Odpowiadamy.

Zarówno na brytyjskiej jak i polskiej stronie rządowej zamieszczono szczegółowe informacje dotyczące konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa przed przyjazdem na Wyspy.

Wymagane testy przed przyjazdem do UK

Zgodnie z informacjami rządowymi strona brytyjska akceptuje testy PCR, testy LAMP i test antygenowy od podróżnych przybywających do Wielkiej Brytanii, jednak Polacy mogą mieć problem innego rodzaju...

Jeden z naszych czytelników zapytał, czy może przetłumaczyć wynik testu na Covid-19, gdy wraca z Polski na Wyspy. Według informacji rządowych, takie tłumaczenie nie jest akceptowane. Jak czytamy na stronie rządowej: „Wynik testu musi być przedstawiony w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Nie będą akceptowane tłumaczenia”.

Ponadto wynik testu musi być sprawdzony już przez pracowników lotniczych przed wpuszczeniem pasażera na pokład samolotu, a także przez operatorów transportowych.

Kto jest zwolniony z testów?

Z obowiązku zrobienia testu na Covid-19 przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii zwolnione są dzieci do 11. roku życia, a także kierowcy ciężarówek przewożący towary oraz załogi samolotów, promów, pociągów czy marynarze.