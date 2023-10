Styl życia Można by uniknąć 33 000 nadmiarowych zachorowań na raka. Winna jest bieda

Najnowsze badania pokazują, że każdego roku w Wielkiej Brytanii można by uniknąć nawet 33 000 przypadków nowotworów. Ale na przeszkodzie stoi bieda. A zwłaszcza prowadzące do rozwoju nowotworów papierosy i śmieciowe jedzenie.

Bieda w UK zwiększa ryzyko zachorowania na raka

Analiza przeprowadzona przez Cancer Research UK, której wyniki opublikował dziennik „The Guardian” pokazuje, że każdego roku w Wielkiej Brytanii odnotowuje się aż 33 000 „dodatkowych” przypadków nowotworów. „Dodatkowych”, czyli takich, który dałoby się uniknąć, gdyby ludzie żyli w mniejszym ubóstwie. A także gdyby byli bardziej świadomi zagrożeń związanych z paleniem papierosów i jedzeniem „śmieciowego” jedzenia. Wreszcie gdyby mieli szybszy i łatwiejszy dostęp do opieki zdrowotnej.

Głównym nowotworem, na który zapadają ludzie żyjący w ubóstwie, jest rak płuc. Dzieje się tak dlatego, że po papierosy znacznie częściej sięgają ludzie biedni. Badania jasno pokazują, że w Anglii osoby wykonujące proste prace o dużej powtarzalności albo prace fizyczne są około 2,5 razy bardziej narażone na nałogowe palenie niż osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych i w wolnych zawodach. Na najbiedniejszych obszarach Anglii odnotowuje się blisko dwa razy więcej przypadków raka spowodowanych paleniem niż na obszarach najbogatszych.

Kolejnym powodem rozwijania się nowotworów u osób najbiedniejszych jest nadwaga. Niestety torysi odłożyli w czasie zakaz reklamowania niezdrowej żywności w telewizji i Internecie na październik 2025 r.

Przeczytaj też:

Nastolatek zginął podczas policyjnego pościgu — wyskoczył z auta, bo „bał się więzienia” Breaking News

Nierówności w poziomie zdrowotności nie powinny mieć miejsca

Eksperci mówią wprost, że w XXI wieku nie powinny istnieć nierówności w poziomie zdrowotności w kraju. – W dzisiejszych czasach nie powinno być tak, że na prawdopodobieństwo i otrzymanie diagnozy w kierunku raka wpływa aż tak bardzo miejsce zamieszkania. A także ilość posiadanych pieniędzy i pochodzenie. Naprawdę nie powinno. Jest tu ogromna niesprawiedliwość. To naprawdę ważny problem – mówi Dr Ian Walker z Cancer Research UK. I dodaje: – Gdyby wszyscy w kraju mieli takie same warunki, [wielu nowotworów] można by uniknąć. (…) Gdybyśmy nie mieli nierówności w zakresie czynników ryzyka, gdybyśmy nie mieli nierówności w świadomości objawów i objawów, gdybyśmy nie mieli nierówności w dostępie do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, można byłoby [tych przypadków] uniknąć”. (…) To dość jasny obraz sprawy. Rząd i system opieki zdrowotnej muszą zacząć się tym zajmować.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Wyjazd na wybory do Polski. Czego obawia się Polonia w UK?

Przed wyborami do Sejmu i Senatu Polonia w UK jest zmotywowana. Ale i pełna obaw

9 zmian finansowych, które wchodzą w październiku 2023