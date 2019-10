„Możemy zawrzeć umowę pod warunkiem, że UE wyrazi wolę” - Boris Johnson odpowiada Barnierowi, wzywając do kompromisu

Fot. Getty

Boris Johnson twierdzi, że jego nowa propozycja ws. granicy irlandzkiej ma już nieoficjalne poparcie wystarczającej większości posłów, zasiadających w brytyjskim parlamencie. Na ostrzeżenia Michela Barniera, zrzucające całą odpowiedzialność za ewentualny twardy Brexit, premier odpowiada, że jest gotowy zawrzeć umowę z UE - pod warunkiem, że Unia chce osiągnąć kompromis z Wielką Brytanią.

W niedzielę premier Boris Johnson na łamach „The Sun” oraz „Sunday Express”, stwierdził, że Wielka Brytania jest gotowa zawrzeć umowę brexitową z Unią Europejską - pod warunkiem, że Wspólnota wyrazi wolę osiągnięcia kompromisowego porozumienia.

- „Odchodzimy za 25 dni. Możemy to zrobić z umową, jeśli UE wyrazi wolę” - przekonywał premier w brytyjskiej prasie. - „Mówię do naszych europejskich przyjaciół: skorzystajcie z okazji, jaką daje nasza nowa propozycja. Dołączcie do nas przy stole negocjacyjnym w duchu kompromisu i współpracy”.

Rozmowy ws. umowy brexitowej mają zostać wznowione w poniedziałek. Obie strony dążą do uzgodnienia nowej wersji porozumienia, jednak czas kurczy się nieubłaganie. Porozumienie powinno zostać wynegocjowane w ciągu mniej niż dwóch tygodni - do 17 października, kiedy to rozpocznie się dwudniowy szczyt przywódców Unii Europejskiej. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, premier Wielkiej Brytanii będzie prawnie zobowiązany ustawą „Benn Act” do poproszenia UE o opóźnienie Brexitu.

Punktem sprawiającym wciąż najwięcej trudności, jest kwestia irlandzkiej granicy. Zaproponowane przez Borisa Johnsona rozwiązania, mające pomóc w uniknięciu tzw. „twardej” granicy na wyspie Irlandii, okazały się dla UE niezwykle problematyczne. Wspólnota, odwołując weekendowe rozmowy negocjacyjne, wezwała Wielką Brytanię do wprowadzenia „fundamentalnych zmian” w najnowszym planie ws. Brexitu.

Premier Irlandii, Leo Varadkar, powiedział, że wierzy w to, że umowa jest nadal możliwa. Jednocześnie Varadkar stwierdził jednak, że aktualne propozycje Wielkiej Brytanii nie są satysfakcjonujące.

Z drugiej strony, Wielka Brytania stoi nieugięcie na stanowisku, że „nie ma drogi” do osiągnięcia porozumienia, jeśli mechanizm backstop, który z założenia ma chronić irlandzką granicę, nie zostanie zastąpiony innym porozumieniem - bardziej korzystnym z punktu widzenia Zjednoczonego Królestwa. Boris Johnson zapewnia, że jego nowy pomysł pozwoli rozwiązać problem irlandzkiej granicy w sposób pokojowy, a dodatkowo, pomysł ten ma być możliwy do zrealizowania od strony technologicznej.