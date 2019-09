Most łączący Szkocją z Irlandią Północną - według Borisa Johnsona to "bardzo dobry pomysł", kosztujący "tylko" 15 miliardów funtów!

Miałby on kosztować od 15 do nawet 20 miliardów funtów.

Deklaracje Borisa Johnsona dotyczące mostu łączącego Irlandią Północną ze Szkocją pojawiły się podczas wizyty polityka w jednej ze szkół podstawowych w Londynie. Premier snuł te ambitne wizje bawiąc się modelem statku kontenerowego w jednej z sal lekcyjnych...

Według obecnego szefa rządu budowa takiej konstrukcji byłaby "bardzo dobrym pomysłem", a cena inwestycji, której wartość sięgnęłaby 15 miliardów funtów, jest według niego niewielka. W dniu wczorajszym pojawiły się pogłoski o tym, że BoJo zwrócił się do Skarbu Państwa, jak i Departament Transportu o odpowiednie analizy w tej kwestii.

Most miałby połączyć szkockie Stanrear z północnoirlandzkim Larne. "Brexit Bridge" liczyłby sobie ponad 28 mil długości, a z jego ewentualną budową wiązałyby się liczne trudności.

Ostrych słów w sprawie "Brexit Bridge" nie szczędził znany inżynier James Duncan. Na łamach portalu "Metro" stwierdził on, że szanse na ruszenie z takim projektem bez problemów byłyby równie prawdodopodobne "jak budowa mostu na Księżyc". Przede wszystkim trzeba wspomnieć o obecności na Morzu Irlandzkim niewybuchów z okresu II Wojny Światowej, które wciąż stanowią realne zagrożenie.

Nie sposób również zapomnieć o tym, że konstrukcja powstałaby obok Beaufort’s Dyke. Jest to 30-kilometrowy wykop o głębokości 900 stóp, do którego Ministry of Defence wrzucało do lat siedemdziesiątych amunicję. Znajduje się tam 1.5 miliona ton materiałów wybuchowych, gaz musztardowy, sarin, a także radioaktywne odpady, resztki brytyjskiego nuklearnego programu wojskowego.

Dalej trzeba wspomnieć o licznych technicznych trudnościach, które nastręcza ten projekt. Wiatry wiejące w Kanale Północnym, cieśninie pomiędzy północno-wschodnią Irlandią a Wielką Brytanią, łącząca Morze Irlandzkie z Oceanem Atlantyckim (przez Morze Szkockie) są naprawdę bardzo porywiste, przez morze często jest tam wzbudzone. W takich warunkach, przetransportowanie potężnych, liczących sobie 1400 stóp słupów, które następnie trzeba przymocować do morskiego dna, nie wydaje się łatwym zadaniem...

Pod tym pomysłem podpisują się politycy z Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP), koalicjanci Party Konserwatywnej. Według nich projekt ten przyniósłby liczne korzyści ekonomiczne zarówno Szkocji, jak i Północnej Irlandii