Morze wyrzuciło na plaże w East Sussex paczki z kokainą warte £80 mln! Narkotyki były przyczepione do kamizelek ratunkowych

Fot. National Crime Agency

W ciągu ostatnich kilku dni morze wyrzuciło na plaże East Sussex blisko tonę kokainy. Policjanci oszacowali wartość narkotyków na £80 mln!

Na paczki z kokainą na plażach niedaleko Newhaven i Hastings (East Sussex) natknęli się w ostatni poniedziałek przypadkowi przechodnie. Narkotyki były zapakowane w wodoodporne torby i przyczepione do kamizelek ratunkowych, co pozwoliło im przypłynąć do brzegu. Paczki zarekwirowali funkcjonariusze National Crime Agency (NCA), którzy również potwierdzili ich zawartość na podstawie zleconych badań laboratoryjnych. Do sieci trafiły także zdjęcia z miejsca, w którym część narkotyków wypłynęła na brzeg.

Narkotyki w UK – skąd się wzięły?

Na razie nie wiadomo, skąd wzięła się na plażach East Sussex tak pokaźna ilość narkotyków. Śledczy prowadzą w tym zakresie czynności, natomiast pewne jest, że grupa przestępcza, do której należał towar, poniosła w związku z zarekwirowaniem blisko tony kokainy ogromne straty. Policjanci oszacowali, że 960 kg kokainy warta jest obecnie na rynku £80 mln. - Jest to znacząca ilość narkotyków klasy A, które naszym zdaniem pochodzą z Ameryki Południowej. Dopuszczamy jednak różne scenariusze odnośnie tego, w jaki sposób narkotyki zostały wyrzucone na tutejszy brzeg i gdzie miały ostatecznie trafić. Jest jednak jasne, że utrata przesyłki tej wielkości będzie poważnym uderzeniem dla zaangażowanej w przemyt siatki przestępczej. Nasze dochodzenie wspiera zarówno policja Sussex, jak i funkcjonariusze służby granicznej, a dodatkowo obejmie ono też prawdopodobnie naszych partnerów międzynarodowych - zaznaczył Martin Grace, dowódca jednego z oddziałów National Crime Agency.