Morrisons wprowadza obostrzenia dla niezaszczepionych pracowników. Antyszczepionkowcy zapowiadają bojkot supermarketu

Fot. Getty

Sieć supermarketów Morrisons zapowiedziała wprowadzenie obostrzeń dla niezaszczepionych pracowników, by w ten sposób zachęcić ich do przyjęcia szczepionki. Ruch ten nie spodobał się antyszczepionkowcom, którzy już zapowiedzieli bojkot sklepów sieci.

Władze Morrisons poinformowały, że nie będą wypłacać chorobowego pracownikom, którzy z uwagi na wejście w bliski kontakt z osobą chorą na Covid-19 będą zmuszeni poddać się samoizolacji. Płatności takie nadal będą natomiast otrzymywać poddane kwarantannie osoby zaszczepione, a także, i tu już bez wyjątku, osoby chore na Covid-19. Ruch Morrisons bardzo nie spodobał się jednak antyszczepionkowcom, którzy już zaczęli wyrażać swój gniew i gromadzić się w mediach społecznościowych pod hasłem „#BoycottMorrisons”. Antyszczepionkowcy zapowiadają, że nie będą już robić zakupów w sklepach sieci.

Look I'm all about crushing capitalism, but if you want to #BoycottMorrisons because they're cutting sick pay for people who refuse to get vaccinated? You're part of the problem.



Stop being contrarian, take the damn vaccine, and stop whining.