Morrisons stanie się najlepiej płacącą siecią supermarketów w UK

Morrisons kolejną siecią, która w perspektywie braków kadrowych zaoferowała swoim pracownikom podwyżkę. Od 1 października 2022 roku minimalna pensje wzrośnie do poziomu 10,20 GBP za godzinę. Tym samym Morrisons stanie się najlepiej płacącą siecią retail w UK.

Władze czwartej co do wielkości sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii (po Tesco, Asda i Sainsbury’s) z udziałem w rynku rzędu 11,4% podjęły decyzję o podwyżce wynagrodzenia swoich pracowników. Ich pensja ma wzrosnąć o 2% w stosunku do stawki bazowej. Ruch ten sprawi, że osoby zatrudnione w Morrisons będą najlepiej opłacanymi pracownikami sieci retail w skali UK. Ich minimalne wynagrodzenie sięgnie 10,20 GBP za godzinę. Pracownicy Morrisons w Londynie będą mogli liczyć na dodatek lokalizacyjny w wysokości 85 pensów, co sprawi, że ich wynagrodzenie sięgnie 11,05 GBP. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie od 1 października 2022 roku.

Nowa stawka Morrisons w Londynie jest nadal niższa niż to, co oferują zarówno Aldi, jak i Lidl, którzy płacą swoim pracownikom w stolicy odpowiednio 11,55 i 11,30 GBP w Londynie. Z kolei "zwykłe" wynagrodzenie w niemieckich dyskontach wynosi 10,10 GBP za godzinę pracy.

10,20 GBP za godzinę w całym kraju i 11,05 GBP w Londynie

"Po zeszłorocznym wzroście wynagrodzeń naszych asystentów klienta o 8,7%, Morrisons był pierwszym supermarketem w Wielkiej Brytanii, który osiągnął poziom 10 funtów za godzinę. Cieszymy się, że możemy utrzymać naszą pozycję najlepiej płacącego krajowego supermarketu w Wielkiej Brytanii" - komentowała Clare Grainger z Morrisons na łamach "Retail Gazette".

Szacuje się, że na tych zmianach skorzysta około 80 tysięcy pracowników Morrisons.

Władze Morrisons chwalą się, że płacą najlepiej

Przypomnijmy, w kwietniu na podobny ruch zdecydowało się Tesco. Od 24 lipca, minimalne płace pracowników zatrudnionych w tej sieci wzrosną o 55 pensów, z 9,55 funta za godzinę do poziomu 10,10 funta na godzinę. W ten sposób wynagrodzenie minimalne dla pracowników Tesco zrównało się z najmniejszymi zarobkami, na jakie można liczyć pracując w niemieckich dyskontach - w Lidlu i Aldi.

