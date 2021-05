Morrisons prosi o zwrot produkowanej w Polsce czekolady - może być groźna dla alergików

Sieć supermarketów Morrisons wzywa do zwrotu wyprodukowanych w Polsce czekoladek Nutella B-ready i apeluje o nie spożywanie tych słodyczy przez osoby z alergiami pokarmowymi. Produkt ten trafił do sprzedaży bez odpowiednich ostrzeżeń. Wszystkie opakowania trafiły do sprzedaży etykietą w języku polskim.

Na oficjalnym blogu sieci Morrisons została opublikowana informacja dotycząca "polskich" słodyczy, które mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia. Jak się okazuje wyprodukowane w Polsce czekoladki Nutella B-ready sprzedawane w opakowaniach po sześć sztuk nie posiadają odpowiednich opisów w języku angielskim na swoim opakowaniu. Możemy jedynie przypuszczać, że na rynku brytyjskim znalazły się przez przypadek i były pierwotnie przeznaczone do sprzedaży w Polsce. Niemniej, zabrakło na nich odpowiednich ostrzeżeń dotyczących potencjalnych alergenów, które dla niektórych mogą być poważnym zagrożeniem zdrowotnym. Morrisons zaleca, aby nie spożywać ich w ogóle i wzywa do zwrotu produktu do sklepu.

Morrisons prosi o zwrot przekąski produkowanej w Polsce

"Prosimy wszystkich klientów posiadających produkt bez angielskiej etykiety, z alergią lub nietolerancją na te alergeny, aby nie spożywali produktu i zwrócili go do najbliższego sklepu w celu uzyskania pełnego zwrotu kosztów. Nie trzeba przy tym okazywać paragonu Ten problem nie dotyczy innych produktów" - czytamy na oficjalnej stronie Morrisons.

Rzecz w tym, że w związku z brakiem etykiety w języku angielskim zabrakło ostrzeżenia dla osób cierpiących na alergie. Czekoladki Nutella B-ready zawierają alergeny pszenicy, jęczmienia, orzechów laskowych, mleka i soi. Oznacza to, że produkt może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia każdego, kto ma alergię lub nietolerancję na te alergeny.

Chodzi o czekoladki Nutella B-ready sprzedawane w opakowaniach po sześć sztuk

"Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie może to spowodować. Zapewniamy wszystkich klientów o naszym nieustannym dążeniu do najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa produktów" - w taki sposób kończy się oświadczenie Morrisons.

Po więcej szczegółów w tej sprawie odsyłamy na oficjalną stronę: https://my.morrisons.com/product-recall/