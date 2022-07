Morderstwo w pubie na Ealingu. Aresztowano 58-letniego mężczyznę

W pubie Star and Scorpion na Ealingu doszło do morderstwa

W jednym z pubów na Ealingu doszło do morderstwa.

W pubie na Ealingu w zachodnim Londynie doszło w sobotę w pubie Star and Scorpion do morderstwa. Zginął (od ran kłutych nożem) 58-letni mężczyzna. W związku z zabójstwem policja aresztowała innego 58-latka.

Trwa dochodzenie w sprawie morderstwa, do którego doszło w ten weekend w jednym z pubów na Ealingu. Policja twierdzi, że 58-letni mężczyzna został zaatakowany krótko przed północą w sobotę w pubie Star and Scorpion.

Morderstwo na Ealingu

Mężczyzna został uznany za zmarłego na miejscu, a jego rodzina otrzymała specjalistyczne wsparcie po tym, jak poinformowano ją o tragedii. Rzecznik policji powiedział, że 58-latek został aresztowany pod zarzutem morderstwa.

Zabrano go na posterunek policji w zachodnim Londynie, gdzie pozostaje w areszcie. 46-letni pracownik lokalnego sklepu z kebabami, Mohamed Muhamed, powiedział:

- Nie jestem zszokowany tym, co się stało, bo w Londynie często dochodzi do zbrodni z użyciem noża. Zawsze widzimy policję na zachodnim Ealingu.

Inni wypowiadali się w pubie, gdzie doszło do ataku. 67-letni Kandake Leaf powiedział:

- Spośród wszystkich miejsc, restauracji i pubów tutaj, Star jest ostatnim miejscem, w którym można by się spodziewać, że ktoś zginie. To nie jest miejsce, w którym ktoś by się bał. Nie znam szczegółów, ale wiem, że ktoś zginął. Wiem, że nie mieli tam ochrony, ale nie powinna być potrzebna ochrona w restauracji.

Apel policji

Świadkowie zdarzenia, którzy jeszcze nie rozmawiali z policją, proszeni są o kontakt pod numerem 101, oraz podanie numeru ref. 8656/23jul.

W czasie tego samego weekendu, w niedzielę o 00:35 policja została także wezwana w związku z doniesieniami o strzałach oddanych w Cheney Row Park przy Durban Road w Walthamstow. Do szpitala trafiło trzech mężczyzn z ranami postrzałowymi, z których jeden w wieku 28 lat zmarł.

