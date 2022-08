Morderstwo w Liverpoolu: Ubiegłej nocy policja znalazła zastrzeloną kobietę w ogrodzie jednej z posesji

Fot. Getty

W nocy z soboty na niedzielę w Liverpoolu doszło do morderstwa prawdopodobnie z użyciem broni palnej. Policja ściga sprawcę.

Ubiegłej nocy tuż po godzinie 00:40 na Leinster Road wezwano policję. Na tyłach jednej z posesji leżała kobieta z „obrażeniami odpowiadającymi ranom postrzałowym”. Kobietę jak najszybciej przewieziono do szpitala, gdzie lekarze niestety stwierdzili zgon.

Merseyside Police wszczęła dochodzenie w sprawie morderstwa, próbując ustalić okoliczności zdarzenia i poszukując sprawcy. Funkcjonariusze rozpoczęli od chodzenia od domu do domu i wypytywania okolicznych mieszkańców, czy czegoś podejrzanego nie zauważyli tej nocy. Przeglądane są wszelkie nagrania z kamer CCTV. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące pojazdu, który w nietypowy, chaotyczny sposób jeździł w nocy po okolicy.

INVESTIGATION | We've launched a murder investigation after a woman died after being found at a house in #OldSwan in the early hours of today (Sun) with gunshot injuries. CCTV and witness enquiries are being carried out. DM @CrimestopperUK with any info https://t.co/8QasUpaBN4pic.twitter.com/Pok2b9v6TS