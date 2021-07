Morderstwo na tle satanistycznym - 23-letni imigrant z Polski miał zabić swojego sąsiada

Nasz rodak zgłosił się do szpitala cały we krwi

Nasz rodak mieszkający na Półwyspie Apenińskim miał zamordować swojego sąsiada. Jak donosi włoski dziennik "Corriere della Sera" mamy do czynienia z morderstwem na tle satanistycznym. 23-letni imigrant z Polski został już aresztowany.

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w północnej części kraju, a konkretnie w miejscowości Bruneck (wł. Brunico), zlokalizowanej w regionie Trydent-Górna Adyga, w prowincji Bolzano. Właśnie tam imigrant z Polski pozostawał zatrudniony, jako robotnik. Jak podają włoskie media nasz rodak sam miał się zgłosić na pogotowie. Gdy się tam pojawił miał być cały pokryty krwią. Na pytania dotyczące tego, co się stało, miał odpowiedzieć lekarzowi, że zabił swojego sąsiada. Przyznał również, że jest ranny. Narzędzie zbrodni, którym był nóż, miał po prostu wyrzucić do rzeki Rienz, która przepływa przez Brunico.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa w swojej depeszy funkcjonariusze włoskiej policji zawiadomieni o całej sprawie udali się do domu naszego rodaka. Właśnie tam znaleźli ciało należące do jego ofiary. Okazał się nim 30-latek, Maxim Zanella, syn prezydenta Włoskiego Klubu Alpejskiego.

Z kolei według ustaleń włoskiego dziennika "Corriere della Sera" mamy do czynienia z morderstwem na tle satanistycznym. Na miejscu zbrodni policjanci mieli znaleźć takie "akcesoria", jak kości oraz czaszki. Miały one służyć do odprawiania satanistycznych rytuałów.

Dodajmy, że nasz rodak miał być osobą dobrze znaną w środowiskach satanistycznych. "W mediach społecznościowych można znaleźć jego zdjęcia z odwróconymi krzyżami i wyraźnymi motywami satanistycznymi. Ponadto, na jego prawym łokciu widnieje symbol „666”" - podaje PAP.

Co na ten temat sądzą włoscy śledczy? Według nich niekoniecznie możemy mieć do czynienia z morderstwem na tle satanistycznym. Policja nie wyklucza, że za sprawą może stać coś całkiem prozaicznego, jak choćby kłótnia o pieniądze. Dodajmy również, że Polak przebywa w areszcie. Wkrótce mają zostać mu przedstawione zarzuty. Wciąż trwają poszukiwania narzędzia zbrodni.