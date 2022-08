Morderstwo na Poland Street w Londynie. Mężczyzna śmiertelnie dźgnięty nożem [wideo]

W poniedziałek przed południem na Poland Street, w pobliżu słynnej londyńskiej Oxford Street, doszło do morderstwa. Mężczyzna został dźgnięty nożem, a jego obrażenia okazały się śmiertelne.

Policja przybyła na miejsce zdarzenia około godziny 11:40 i znalazła mężczyznę z ranami kłutymi. Mimo pomocy ratowników medycznych i wysłania helikoptera ratunkowego, ofiara ataku zmarła 40 minut później.

Metropolitan Police dokonała aresztowania w związku z morderstwem na Poland Street i twierdzi, że nie ma zagrożenia dla innych osób. Policjanci prowadzący śledztwo byli widziani w koreańskiej restauracji na Poland Street oraz w sklepie odzieżowym Flannels na Oxford Street.

