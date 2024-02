Cenne monety z XI w. znajdowały się tuż pod ziemią

Wielu ludzi powątpiewa w działania podejmowane przez poszukiwaczy skarbów. Ale znalezisko w Essex z pewnością zaskoczy wszystkich niedowiarków. Otóż w pobliżu Braintree dwóch mężczyzn wydobyło z ziemi za pomocą wykrywaczy metali całą masę drogocennych monet. Ponad 100 z nich zostało właśnie sprzedanych na aukcji za kwotę 325 000 funtów.

Na drogocenne znalezisko z XI w. natrafiło w pobliżu Braintree w Essex dwóch zapalonych poszukiwaczy skarbów. Szukali oni razem drogocennych przedmiotów przez 20 lat, ale nigdy wcześniej nie wydobyli z ziemi niczego szczególnego. Jednak los się do nich uśmiechnął w 2019 r., gdy Minelab CTX 3030 pokazał, że na niewielkiej głębokości znajduje się coś początkowo „nie do rozpoznania”. Szybko okazało się, że 144 monety, które poszukiwacze znaleźli pod ziemią, pochodziły z XI. Monety zostały prawdopodobnie zakopane w ziemi w 1066 r., tuż przed słynną bitwą pod Hastings, gdzie starły się wojska Normanów pod dowództwem Wilhelma Zdobywcy i pospolite ruszenie Anglo-Sasów dowodzone przez króla Harolda II. Monety nigdy nie zostały podjęte z ziemi prawdopodobnie na skutek śmierci ich właściciela.

An important hoard of 122 Anglo-Saxon pennies that were found by two metal detectorists near Braintree in Essex is expected to fetch up to £180,000. https://t.co/wB2LxAKK0l#detectoristfinds #metaldetecting #anglosaxon #braintree #coins #essex #1066 #HaroldII pic.twitter.com/3vQQFPSAIq

— Noonans Mayfair (@NoonansAuctions) February 15, 2024