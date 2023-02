Moneta o nominale 50p, upamiętniająca Brexit, sprzedana na portalu eBay za £10 000! Ile jeszcze takich monet znajduje się w obiegu?

Niezwykłą sumę zdecydował się przeznaczyć pewien internauta na zakup monety o nominale 50p upamiętniającej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Kwota za tę monetę, wcale nie najrzadszą w obiegu w UK, osiągnęła wartość £10 000.

Monety o nominale 50 p są poszukiwane przez kolekcjonerów

Od czasu do czasu w Wielkiej Brytanii kolekcjonerzy decydują się wydać rekordowe kwoty na bardzo rzadkie monety. 50-pensówki wiodą wśród nich prym, a jesienią zeszłego roku Mennica Królewska opublikowała nawet listę 10 najrzadszych monet o nominale 50 pensów (z ponad 70), które pojawiły się w obiegu od 1952 roku. Lista ta przedstawiała się następująco:





Kew Gardens 50 p (2009), nakład: 210 000

Olympic Wrestling 50 p (2011), nakład: 1 129 500

Olympic Football 50 p (2011), nakład: 1 161 500

Olympic Judo 50 p (2011), nakład: 1 161 500

Olympic Triathlon 50 p (2011), nakład: 1 163 500

Peter Rabbit 50 p (2018), nakład: 1 400 000

Flopsy Bunny 50 p (2018), nakład: 1 400 000

Olympic Tennis 50 p (2011), nakład: 1 454 000

Olympic Goalball 50 p (2011), nakład: 1 615 500

Olympic Shooting 50 p (2011), nakład: 1 656 500

Moneta 50 p upamiętniająca Brexit

Moneta o nominale 50 p, upamiętniająca wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i opatrzona napisem na rewersie „Pokój, dobrobyt i przyjaźń ze wszystkimi narodami”, trafiła do obiegu w dniu Brexitu, czyli 31 stycznia 2020 roku. Warto jednak wiedzieć, że na brytyjski rynek trafiło wówczas 10 milionów takich monet i z pewnością nie można powiedzieć, by była to rzadka pozycja kolekcjonerska, w stylu 50-pensówki Kew Gardens z 2009 roku o nakładzie zaledwie 210 000. Jak zatem doszło do tego, że sprzedawca z Glasgow sprzedał właśnie taką monetę za £10 000? Cóż, wydaje się, że są dwa główne tego powody. Z jednej strony sprzedawca wystawił monetę na platformie eBay opatrzoną informacją, że „jest niezwykle rzadka”. Z drugiej natomiast strony kupiec musiał nie bardzo znać się na rzeczy, ponieważ kwota £10 000 za monetę, która jest jedną z 10 milionów monet wypuszczonych na rynek zaledwie trzy lata wcześniej, jest, mówiąc wprost, absurdalnie wysoka. I to pomimo tego, że na stronie Change Checker możemy przeczytać o doniosłości wydarzenia upamiętnionego przez tę 50-pensówkę. „31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską – ponad trzy i pół roku po referendum. To wycofanie się [ze struktur unijnych] jest prawdopodobnie jednym z najbardziej znaczących wydarzeń historycznych we współczesnej historii i aby upamiętnić ten dzień, Mennica Królewska wyemitowała [monetę] 50 pensów [upamiętniającą] wyjście z Unii Europejskiej. Jest to jedyna oficjalna brytyjska moneta upamiętniająca to wydarzenie. Rewers zawiera napis 'Pokój, dobrobyt i przyjaźń ze wszystkimi narodami' obok oficjalnej daty wyjścia, 31 stycznia 2020 r.” - czytamy.

Moneta 50 p upamiętniająca Brexit jest powszechna, ale... bardzo cenna?

Nie wszyscy jednak krytycznie podchodzą do faktu, że anonimowy kupiec zapłacił na platformie eBay aż £10 000 za monetę, której nakład wynosił 10 milionów. - Długo przekładano inaugurację monety 50 p przed oficjalnym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a kiedy oficjalnie wprowadzono ją do obiegu, ludzie chętnie włączali ją do swoich kolekcji. Ta moneta oznacza niezwykle ważny moment w historii Wielkiej Brytanii i możliwe, że ludzie, którzy zwykle nie są zainteresowani tym hobby, mogli pokusić się o zabezpieczenie tych 50 pensów, aby raz na zawsze upamiętnić to wydarzenie – powiedziała w mediach ekspertka Change Checker, Alexandra Fiddons.

Dlaczego monety 50 p są tak chętnie zbierane przez Brytyjczyków?

Przypomnijmy, że Wielka Brytania dopiero pół wieku temu, a dokładnie 15 lutego 1971 roku, przeszła na „nowe pieniądze” - funty i pensy. To właśnie wtedy rząd w Londynie zastąpił funty, szylingi i pensy nowym systemem walutowym obejmującym jedynie funty i pensy. W ramach decymalizacji, ogłoszonej przez kanclerza Jamesa Callaghana 1 marca 1966 r., jeden funt został podzielony na 100 pensów (wcześniej liczył on aż 240 pensów). W ustawie o walucie dziesiętnej z 1969 r., zastąpionej ustawą o walucie z 1971 r., określona została specyfikacja monety o wartości 1 pensa. Waga monety wynosiła 3,564 grama ± 0,000005 g, a jej średnica - 2,032 cm ± 0,00005 cm. Nowe monety 1p zaczęto bić w grudniu 1968 roku w nowo wybudowanym zakładzie Royal Mint w Llantrisant w południowej Walii, a w dniu 15 lutego 1971 roku Wielka Brytania oficjalnie przeszła na walutę dziesiętną.

Od lutego 1971 roku do obiegu trafiło ponad 70 różnych wersji monet o nominale 50 pensów, i może właśnie dlatego Brytyjczycy tak chętnie je kolekcjonują. Wśród monet 50 p, które mają wyjątkową wartość kolekcjonerską, najbardziej poszukiwaną wciąż pozostaje słynna 50-pensówka Kew Gardens o nakładzie zaledwie 210 000, która upamiętniła w 2009 roku założenie ogrodów o tej samej nazwie. Poza tym niezwykle cenna jest też moneta o nominale 50 pensów nawiązująca do Igrzysk Olimpijskich, jakie miały miejsce w Londynie w 2012 roku, a które pojawiły się w obiegu w 2011 roku.

