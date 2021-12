Moneta Beatrix Potter o nominale 50p z rzadką wadą sprzedana w internecie za £255! Może jedna znajduje się w Twoim portfelu?

Fot. YouTube

Moneta poświęcona pamięci Beatrix Potter o nominale 50p, z Benjaminem Bunnym na awersie i rzadką wadą na rewersie, została sprzedana na portalu eBay za £255! Sprawdź już teraz, czy nie masz podobnego cuda w swoim portfelu!

Seria 25 milionów monet o nominale 50p, poświęconych Beatrix Potter, pojawiła się w Wielkiej Brytanii w 2017 r. Monety przedstawiały na awersach słynne postacie stworzone przez angielską ilustratorkę i autorkę powiastek dla dzieci – Benjamina Bunny'ego, a także Petera Rabbita, Toma Kittena i Jeremy'ego Fishera. Seria popświęcona pamięci Beatrix Potter nie była szczególnie cenna, jako że obecnie, za każdą tego typu monetę można otrzymać średnio £2,60. Ale, jak to z każdą serią bywa, do obiegu trafiło też kilka monet z wadami. Na portalu eBay została właśnie sprzedana jedna z takich monet, na której rewersie głowa królowej Elżbiety II jest zwróconą w drugą stronę. To prawdziwa gratka dla kolekcjonerów, co też pokazała cena, za jaką moneta została z końcem listopada wylicytowana. Pewien kolekcjoner zapłacił za monetę z Benjaminem Bunny'm i przekręconą głową królowej aż £255!





Monety kolekcjonerskie

Choć sprzedaż monety z takim przebiciem, jakie miało miejsce z końcem listopada, nie należy do najczęstszych, to trzeba mieć na uwadze, że rzadkie monety funkcjonują w obiegu w UK i każdy może na jedną z nich natrafić. Warto jest zatem dokładnie przyglądać się zawartości naszego portfela, bo czasem zupełnie nieświadomie możemy być właścicielami małego skarbu. A taki można albo zachować, dla potomnych, albo sprzedać z należytym zyskiem.