Crime Mnożą się ataki na pracowników ASDA. Są bici, kopani, dźgani nożem

Z ankiety przeprowadzonej przez związek zawodowy GMB wynika, że co trzeci pracownik ASDA został zaatakowany w pracy. Napastnicy są coraz bardziej zuchwali – posuwają się do bicia i kopania pracowników sklepów, a nawet do grożenia im nożem i igłami.

Praca w supermarkecie w UK coraz bardziej niebezpieczna

Wydawałoby się, że największym mankamentem pracy w supermarkecie jest niskie wynagrodzenie. Ale w dobie kryzysu kosztów życia na czoło wysuwa się inny problem. Jest to przemoc fizyczna względem pracowników. Najnowsze badanie przeprowadzone przez związek zawodowy GMB pokazał, że ofiarą napaści padł co trzeci pracownik sieci ASDA. Personel sklepów mówi wprost, że jest bity i kopany, a czasami nawet dźgany nożem przez zdesperowanych złodziei. Niektórzy przestępcy grożą też czasami pracownikom strzykawkami z zanieczyszczonymi igłami.

Przeczytaj też:

Samolot pasażerski zniszczony w trakcie lotu przez grad. To cud, że wylądował Breaking News

Z kolei kierowcy ASDA skarżą się, że czasami ścigają ich ludzie w samochodach. Nie mówiąc o tym, że zdarza się im dostarczać zakupy klientom rozebranym zupełnie do naga.

Skala przemocy w UK rośnie

Gigant handlu detalicznego ASDA przyznaje, że problem z przemocą względem pracowników istnieje i że niestety prawdopodobnie będzie się jeszcze nasilał. – Niestety, podobnie jak wszyscy sprzedawcy detaliczni, w ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy wzrost przemocy i agresji wobec naszych kolegów. Ponieważ jednak bezpieczeństwo naszych pracowników jest dla nas najważniejsze, w ciągu ostatnich trzech lat zainwestowaliśmy ponad 30 milionów funtów w modernizację systemów CCTV w sklepach. Wyposażyliśmy także pracowników w kamery noszone na ciele. Do tego zatrudniliśmy dodatkowych ochroniarzy w niektórych sklepach i w razie potrzeby zmieniliśmy godziny otwarcia sklepów – informuje rzecznik ASDA.

Przeczytaj też:

Bezrobocie w UK najwyższe od dwóch lat bezrobocie

I dodaje: – Współpracujemy z przedstawicielami naszych kolegów w ważnym obszarze dotyczącym bezpieczeństwa pracowników. Popieramy też wezwania, aby przemoc lub znęcanie się nad pracownikami handlu detalicznego została uznana za odrębne przestępstwo we wszystkich regionach Wielkiej Brytanii. Mamy nadzieję, że będzie to priorytetem dla przyszłego rządu.