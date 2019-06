"Mniej gadania i memowania, a więcej sprzątania"! Zobacz, jak Polacy w UK walczą z plastikowymi odpadami

Fot. 606 Polish Swimming Squadron

Na początku czerwca sześciu entuzjastów z Manchesteru postanowiło posprzątać znany mieszkańcom Rochdale Ashworth Woods. Miejsce to często jest wybierane na weekendowe spacery, ponieważ ma ciekawa przemysłową historie. Wciąż znajdują się tam ruiny Coal Bank Mill oraz Calico Print Mills, a także wiele innych pozostałości industrialnej przeszłości. Jednak nie wszyscy potrafią to uszanować...

Niestety nie wszyscy zostawiają to ciekawe i urocze miejsce w stanie naturalnym. Przepływająca przez park rzeka Naden Brook zaśmiecona jest dużą ilością - głównie plastikowych - odpadów, a także puszek. Otoczenie rzeki straszy porzuconymi oponami. Grupa sześciu Polaków, mieszkających w Rochdale i Manchester, postanowiła to zmienić. Jak sami się nazywają - "606 Polish Swimming Squadron" - postanowili działać i uzbierać jak największa ilość zalegających rzekę śmieci. Pomagali im w tym również liczni przyjaciele.

Kim są członkowie dywizjonu 606?

Jest to grupa przyjaciół, która postanowiła, że w 2021 roku przepłynie wpław kanał la Manche. Co ciekawe, nie wszyscy z nich obecnie potrafią pływać, a mają tylko 24 miesiące, by od przysłowiowego "0" stać się bohaterami pływania w jednym z najcięższych pływackich wyzwań, jakim jest przepłynięcie ponad 40km przez najbardziej ruchliwy kanał na świecie. To wielkie wyzwanie nie tylko ze względu na dystans oraz umiejętności pływackie, ale przede wszystkim na niską temperaturę wody. Chłód niesie ze sobą wiele zagrożeń, takich jak hipotermia, wyczerpanie, wysokie fale lub nawet zderzenie się z odpadami, których mnóstwo dryfuje po kanale.

Jak idea przyświeca Polskim pływakom z UK?

Swój wyczyn dedykują akcji sprzątania brytyjskich wód z plastikowych odpadów. Niesprzątnięte śmieci trafiają później prosto do oceanów, gdzie uśmiercają zwierzęta i nieodwracalnie niszczą środowisko naturalne. Swoje regularne, cotygodniowe spotkania Polacy będą publikować na swoim fanpage'u, na którym promują osobiste uczestnictwo w sprzątaniu lokalnych wód na całym świecie.

Na stronie znaleźć można porady dotyczące tego, jak zmienić swój dom, by zminimalizować ilość odpadów oraz by był przyjazny owadom i ptakom. Wszystkie przyszłe akcje sprzątania będą reklamowanie przez maskotkę - Ninja wyposażony w szczypce do śmieci. Jeśli więc kiedyś zobaczysz park oznaczony naklejkami Wipe Out Ninjas możesz być pewien, że ten teren został już posprzątany przez dywizjon Ninja.

Jak mówi Dariusz, jeden z uczestników akcji: - "nie wystarczy tylko mówić o zaśmieceniu rzek, jezior i oceanów. Każdy z nas widział reportaże z zaśmieconych plaż, zdjęcia uwięzionych zwierząt w plastikowych odpadach. Należy zacząć działać, każdy z nas powinien mieć swoją mini misję zbierania śmieci podczas spaceru, używania mniej plastiku, o ile to możliwe, ale przede wszystkim edukowania naszych dzieci, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Prosimy także, jako team, o wspieranie naszej akcji w Internecie <606 Polish Swimming Squadron>".

Grupa polskich ekologów zachęca także innych do organizowania podobnych teamów i proponuje wsparcie.

Akcja w Manchesterze

W akcji, która miała miejsce na początku czerwca w Rochdale Ashworth Woods w Manchesterze, zostało usuniętych wiele opon, duże elementy plastikowe, zebrano także 8 worków śmieci, które zostały posegregowane i zdeponowane na miejskim wysypisku śmieci. Była to akcja lokalnych mieszkańców, jak sami reklamują swoją inicjatywę hasłem: "mniej gadania i memowania, a więcej sprzątania".

Przy okazji tego artykułu Dywizjon 606 chciałby podziękować osobom biorącym udział w sprzątaniu oraz zachęcić innych do organizowania podobnych akcji.