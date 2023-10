Styl życia Młodzi ludzie porzucają marzenia zawodowe przez kryzys kosztów życia

W wyniku kryzysu kosztów życia młodzi ludzie coraz częściej porzucają swoje marzenia i idą na kompromis z wcześniejszymi planami zawodowymi. W ostatnim czasie zrobiło tak aż dwie trzecie młodych wchodzących na rynek pracy, w wieku 18 do 24 lat.

Kryzys kosztów życia nie pozwoli młodym rozwinąć skrzydeł?

Młodzi ludzie coraz częściej przyznają, że dążenie do upragnionej kariery, która zapewni im bezpieczeństwo finansowe, wydaje im się nie tylko niewyobrażalne, ale i zbyt ryzykowne. Osoby wchodzące właśnie na rynek pracy przyznają, że lepiej jest na razie planować swoje życie w krótkiej perspektywie. Aż połowa młodych, którzy wzięli udział w badaniu dla Prince’s Trust zaznaczyło, że nie jest w stanie robić planów dalej niż na najbliższe sześć miesięcy. Jednocześnie dwie trzecie osób w wieku od 18 do 24 lat z pełnym przekonaniem obniżyło swoje oczekiwania i ambicje zawodowe. Najważniejszym czynnikiem okazał się tu kryzys kosztów życia i wciąż rosnące ceny. Poza tym młodzi w UK wskazali także na stan brytyjskiej gospodarki i osobiste problemy ze zdrowiem psychicznym.

Kryzys kosztów życia zagraża przyszłości młodego pokolenia?

Eksperci nie mają wątpliwości, że pesymizm, jaki wdziera się w umysły młodych ludzie, źle rokuje na przyszłość. – To badanie stanowi wyraźne ostrzeżenie, że kryzys kosztów życia zagraża przyszłości, aspiracjom i dobrostanowi całego pokolenia. Jeśli nie podejmiemy działań właśnie teraz – mówi Jonathan Townsend, dyrektor naczelny Prince’s Trust UK. I dodaje: – Młodzi ludzie już doznali przerwania integralnej części swojego życia przez pandemię. Niezależnie od tego, czy chodzi o ich edukację, czy początki kariery zawodowej. A badania pokazują, że ciągła niepewność gospodarcza zmusza ich do podejmowania decyzji, które jeszcze bardziej to pogłębią. Widzimy, jak młodzi ludzie czują się zaniepokojeni i niepewni, czy kiedykolwiek osiągną swoje cele. Oni myślą tylko w krótkiej perspektywie. A to może mieć znaczący wpływ na ich przyszłość i całe społeczeństwo.

Młodzi ludzie najczęściej wskazują, że brakuje im pewności siebie. Poza tym narzekają na brak możliwości rozwoju i brak doświadczenia. Dzieląc się przemyśleniami na temat wymarzonej pracy, młodzi najrzadziej wskazują pracę na pół etatu, prowadzenie własnej firmy i pracę zdalną.

