Kryzys w UK Młodzi ludzie nie widzą szans na rozwój w miejscu swojego zamieszkania

Najnowsze badanie pokazuje, że aż 85 proc. młodych ludzi w Anglii nie wierzy, że jest w stanie osiągnąć sukces w miejscu swojego zamieszkania. Tego upatrują tylko i wyłącznie w opuszczeniu rodzinnej miejscowości.

Rozwój zawodowy w Anglii – tylko pod warunkiem opuszczenia rodzinnego domu?

Z badania przeprowadzonego przez fundację the Social Mobility Foundation wynika, że ponad 85 proc. osób w wieku 16-18 lat chce po zakończeniu szkoły opuścić rodzinną miejscowość. Tylko w tym upatrują szansę dla swojego rozwoju zawodowego. Co ciekawe, we wschodniej Anglii taka postawa przyświeca aż 95 proc. respondentów. Na północnym wschodzie jest to 91 proc. badanych, a w Yorkshire – 90 proc. młodych ludzi. Z kolei na północnym zachodzie jest to aż 88 proc. respondentów. 18-letni Tom Brennan, który mieszka w Ipswich mówi, że „największą zaletą jego miasta jest bliskość do Londynu”. – Nie ma tu zbyt wielu możliwości. Niewiele się tu dzieje. Po ukończeniu studiów chcę zostać programistą. Nie ma tu zbyt wielu stanowisk w branży informatyki. Prawdopodobnie przeprowadzę się do Londynu. Tęskniłbym za rodziną, ale poza tym za bardzo nie tęskniłbym za Ipswich – precyzuje nastolatek.

Młodzi ludzie w Anglii są zmuszani do wyjazdów?

Problem braku możliwości rozwoju kariery w mniejszych miejscowościach dostrzegają laburzyści. I skrzętnie punktują na tym polu rząd. – Młodzi ludzie są zmuszani do opuszczania [swoich rodzinnych miejscowości], jeśli chcą się rozwijać. Ponieważ miejscowości te przechodzą kryzys. (…) Celem Partii Pracy jest, by młodzi ludzie nie musieli dłużej wybierać między domem a rodziną. Zwłaszcza, gdy poszukują nowych możliwości – mówi Lisa Nandy, minister rozwoju międzynarodowego w Gabinecie cieni. I dodaje, że ma to nastąpić poprzez zapewnienie Wielkiej Brytanii najwyższego trwałego wzrostu gospodarczego w państwach grupy G7.

Z kolei profesor Lee Elliot Major z Uniwersytetu w Exeter ocenia najnowsze wyniki badań jako „nadzwyczaj niepokojące”. – Nie powinno być tak, że musisz wyjechać, żeby coś osiągnąć. Smutnym aktem oskarżenia przeciw współczesnemu społeczeństwu brytyjskiemu jest to, że to, skąd się pochodzi, ma ogromny wpływ na dalsze szanse życiowe. To badanie to odzwierciedla. Jeśli poważnie podchodzi się do mobilności społecznej, to najważniejszą rzeczą do zrobienia w tym przypadku jest redystrybucja możliwości zatrudnienia w całym kraju – wyjaśnia profesor.

