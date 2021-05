Młodzi Brytyjczycy chcą zniesienia monarchii. Woleliby, żeby głową państwa nie był monarcha, tylko osoba wybierana przez naród

Fot. Getty

Młodzi Brytyjczycy czują się coraz mniej związani z monarchią. Najnowsza ankieta pokazuje, że najmłodsi, pełnoletni obywatele Zjednoczonego Królestwa, chcieliby na miejscu głowy państwa widzieć osobę wybieraną przez naród, a nie niewybieralnego monarchę.

Z badania przeprowadzonego przez YouGov wśród osób w wieku 18-24 lat wynika, że młodzi Brytyjczycy nie są już zafascynowani monarchią i że woleliby się jej pozbyć. Przynajmniej 41 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w miejscu głowy państwa wolałoby widzieć osobę wybieraną przez naród w wyborach powszechnych, niż niewybieralnego monarchę. Przeciwnego zdania było zaledwie 31 proc. - zaledwie, ponieważ Brytyjczycy dotychczas słynęli ze swojego powszechnego uwielbienia dla monarchii.

Jeśli chodzi o poparcie dla monarchii w szerszej grupie wiekowej – wśród Brytyjczyków między 15. i 49. rokiem życia, to poparcie dla monarchii zaakcentowało tutaj 53 proc. ankietowanych. To wciąż dużo, choć mniej o 5 pkt. proc. w porównaniu do badania przeprowadzonego dwa lata temu. Natomiast największą sympatią brytyjska rodzina królewska cieszy się zdecydowanie wśród osób starszych. Aż 81 proc. seniorów powyżej 65. roku życia stwierdziło, że na czele państwa woli widzieć monarchę, niż kogoś wybieranego przy urnach przez obywateli.

Niestety monarchii brytyjskiej nie służą skandale, o których raz po raz donoszą media na Wyspach. Najnowszy skandal dotyczy kulisów opuszczenia dworu królewskiego przez księcia Harry'ego i Meghan Markle – rzekomego pozostawienia Meghan samej sobie i raczkującego na dworze rasizmu. Nieco wcześniej natomiast dwór musiał się zmagać z koneksjami księcia Andrzeja – z długoletnią przyjaźnią syna Elżbiety II z miliarderem – pedofilem Jeffrey'em Epsteinem i aferą dotyczącą rzekomego molestowania seksualnego Virginii Roberts (Giuffre).

YouGov has found that more 18-24 years olds would prefer to vote for a representative rather than keep the monarchyhttps://t.co/8FMt0dwjBT