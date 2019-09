Młodociani przestępcy z krajów UE nie mają prawa ubiegać się o settled status. Eksperci: To niebezpieczne!

Organizacje broniące praw dzieci i młodzieży alarmują, że to podwójne karanie młodych ludzi

Młodociani przestępcy zostali pozbawieni prawa do ubiegania się o settled status

Fot. Getty

Organizacje zajmujące się prawami dzieci i młodzieży alarmują, że młodociani z krajów UE, którzy weszli w UK w konflikt z prawem, nie mają prawa ubiegać się o settled status. To oznacza, że po wypuszczeniu z więzienia lub zakładu poprawczego młodzi dorośli znajdą się w UK w sytuacji, w której nie będą dysponowali żadnymi prawami.

Jak twierdzi profesor prawa Kathryn Hollingsworth z Newcastle University, głównym celem wymiaru sprawiedliwości względem nieletnich jest zapobieganie popełnianiu przez nich kolejnych przestępstw – już po wyjściu z więzienia lub zakładu poprawczego. Tymczasem decyzja Home Office dotycząca zamknięcia młodym przestępcom z krajów Unii Europejskiej drogi do uzyskania statusu osoby osiedlonej w UK sprzyja recydywie. Młodzi dorośli, dysponujący obywatelstwem jednego z krajów UE, mogą się znaleźć po Brexicie w sytuacji, w której nie będą mieli żadnych praw. Bez uregulowanego statusu imigracyjnego, czyli bez wyrobionego settled status, młodzi dorośli, którzy właśnie opuszczą więzienie lub zakład poprawczy, będą musieli albo natychmiast opuścić UK, albo ukrywać się, by móc pozostać na Wyspach. Ta druga opcja oznacza natomiast przymus przejścia do szarej strefy.

Podstawowym celem wymiaru sprawiedliwości dla młodzieży jest zapobieganie ponownemu popełnianiu przez nich przestępstw. Jednak cel ten trudno jest osiągnąć pozbawiając dzieci będące obywatelami UE możliwości ubiegania się o przyznanie statusu osiedleńca w trakcie pobytu w areszcie, 'resetując zegar”, jeśli chodzi o wymóg długości stałego pobytu – doprecyzowała Hollingsworth (mówiąc o resetowaniu zegara profesor ma na myśli niewliczanie czasu spędzonego przez młodą osobę w więzieniu do 5-letniego okresu wymaganego do uzyskania settled status).

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w więzieniach i zakładach poprawczych może obecnie przebywać ok. 40 młodocianych przestępców.