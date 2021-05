Młoda kobieta zachwala urynoterapię. Picie moczu i zakrapianie nim oczu miało jej błyskawicznie poprawić wzrok i pomóc stracić na wadze

Fot. Getty

Urynoterapia wciąż budzi ogromne kontrowersje, choć zwolenników tego typu leczenia na całym świecie z roku na rok przybywa. O zaletach kompleksowego stosowania uryny opowiedziała też właśnie 32-letnia Grace Jones z San Diego, która twierdzi, że wystarczyły dwa tygodnie, by terapia moczem pozwoliła jej stracić na wadze, pozbyć się problemów skórnych, wyeliminować lęki i poprawić wzrok.

32-letnia Grace Jones postanowiła spróbować urynoterapii po tym, jak zapragnęła odstawić tabletki na nadciśnienie. „Na początku byłam sceptyczna i zajęło mi trochę czasu, zanim przezwyciężyłem piętno [takiego sposobu leczenia]. [Mocz] ma lekko słony i maślany smak, ale to zależy od tego, co zjadłeś i jak się czujesz. Ja chciałam odstawić leki na nadciśnienie i szukałam alternatywnych metod, więc kiedy zobaczyłam na Instagramie kogoś, kto zachwalał terapię moczem, to dałam się temu ponieść” - opowiedziała w mediach młoda Amerykanka.

Mocz lekiem na wszystko?

Grace Jones twierdzi, że wystarczyły dwa tygodnie picia moczu, wcierania go w skórę czy zakrapiania nim oczu, by jej stan zdrowia wyraźnie się poprawił. Z relacji kobiety wynika, że nie tylko straciła ona w tym czasie aż 13 kilogramów, ale też że pozbyła się stanów lękowych/depresyjnych, wyleczyła problemy skórne (egzemę) i obniżyła ciśnienie krwi. Dodatkowo Amerykanka twierdzi, że urynoterapia poprawiła jej wzrok i pozytywnie wpłynęła na układ pokarmowy. „Połykam mocz, wciągam go, wlewam do oczu i pocieram nim skórę oraz dłonie (…) Staram się go nie pić wieczorami, ponieważ daje mi to zbyt dużo energii i nie pozwala zasnąć. Całkowicie zrezygnowałem z leków na ciśnienie krwi, pomogło mi to przy problemach ze skórą, moje włosy wyglądają zdrowiej i schudłam 13 kilogramów. Nie mam już depresji, lęków ani mgły mózgowej” – zachwala kobieta.

Trzeba jednak nadmienić, że Amerykanka, wraz z rozpoczęciem urynoterapii, przerzuciła się także na dietę roślinną i przestała pić alkohol. A to, jak wiemy, także wpływa na poprawę ogólnego stanu zdrowia, wspomaga odchudzanie i ulepsza cerę.