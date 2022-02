Młoda kobieta śmiertelnie potrącona przez autobus w Londynie! Kilka dni po zmianie przepisów Highway Code

Fot. Twitter

W piątek, w godzinach porannych, młoda kobieta została śmiertelnie potrącona przez miejski autobus w Londynie. Do tego tragicznego zdarzenia doszło na ruchliwym skrzyżowaniu Great Eastern Street, w Shoreditch.

Niecały tydzień po zmianie przepisów Highway Code, która daje wyraźne pierwszeństwo tym uczestnikom ruchu drogowego, którzy są bardziej narażeni na uszkodzenie ciała w razie kolizji (głównie pieszym i rowerzystom), na skrzyżowaniu w Shoreditch zginęła młoda, 30-paroletnia kobieta. Shoreditch to obecnie jedna z najbardziej popularnych dzielnic Londynu, która słynie z artystycznej atmosfery, wielu alternatywnych sklepików, kawiarni i klimatu bohemy. Niestety, dziś, w godzinach porannego szczytu, w tych klimatycznych okolicznościach, życie straciła 30-kilkulatka. Nie jest na razie jasne, co wydarzyło się na skrzyżowaniu i jak doszło do tego, że kierowca autobusu nie wyhamował przed zderzeniem z kobietą, ale funkcjonariusze Met Police potwierdzili, że kobieta straciła życie na miejscu.

Great Eastern Street stays closed between Curtain Road and #Shoreditch High Street for a police investigation pic.twitter.com/0mpwmYV9jA — BBC Radio London Travel (@BBCTravelAlert) February 4, 2022

Zmiany w Highway Code

Do tragicznego wypadku w Londynie z udziałem pieszej doszło zaledwie kilka dni po tym, jak nowe przepisy Highway Code miały zagwarantować większe bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom w ruchu drogowym i ulicznym. Zaktualizowany kodeks drogowy daje bowiem od 29 stycznia wyraźne pierwszeństwo tym uczestnikom ruchu drogowego, którzy są bardziej narażeni na uszkodzenie ciała w razie kolizji. Chodzi tu przede wszystkim o rowerzystów i pieszych, którzy mają pierwszeństwo przed pojazdami, ale także o samochody osobowe, które z kolei mają pierwszeństwo przed autobusami i ciężarówkami.