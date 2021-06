Młoda imigrantka z UE skatowana na śmierć w hotelowej recepcji. Miała „niewłaściwie” uśmiechnąć się do Brytyjczyka

Fot. Dorset Police

27-letnia Marta Elena Vento została skatowana na śmierć przez 32-letniego Brytyjczyka po tym, jak rzekomo „niewłaściwie” uśmiechnęła się do niego zza recepcyjnej lady. Cierpiący na schizofrenię paranoidalną mężczyzna tłumaczył przed sądem, że „zabił pod wpływem impulsu”, a także dlatego, że desperacko potrzebował poddać się leczeniu psychiatrycznemu.

27-letnia Hiszpanka Marta Elena Vento – pracowniczka Travelodge w Bournemouth, znalazła się w złym miejscu o złym czasie. 8 grudnia 2020 r. kobieta miała nocną zmianę w hotelu, gdy na recepcji zjawił się 32-letni Stephen Cole. Mężczyzna zamieszkał w Travelodge kilka dni wcześniej, po tym, jak został wyrzucony z innego hotelu za zaatakowanie dwojga gości. Felernego wieczoru Brytyjczyk również nie był w dobrym stanie psychicznym i gdy Marta Elena Vento uśmiechnęła się do niego, on przypuścił na nią atak. Mężczyzna zeznał później przed sądem Winchester Crown Court, że rzucił się na Hiszpankę „pod wpływem nagłego impulsu”, ponieważ nie spodobało mu się, jak kobieta się na niego popatrzyła. - To przez sposób, w jaki na mnie spojrzała i w jaki się do mnie uśmiechnęła. Poczułem się zirytowany, bo ona popatrzyła na mnie z góry – wyznał na sali sądowej Brytyjczyk.

Zaraz po dokonanej zbrodni Stephen Cole udał się na posterunek policji w Bournemouth i przyznał, że przed chwilą kogoś zabił. - Właśnie zabiłem kogoś w hotelu, [ta osoba] chyba tam pracowała. W ogóle nie spałem – miał wyznać mężczyzna po przekroczeniu progu komisariatu. A na dalszym etapie śledztwa miał doprecyzować, że zabijając młodą kobietę chciał także zwrócić uwagę służb medycznych, że potrzebuje poddać się leczeniu psychiatrycznemu.

Zabójstwo imigrantki z UE – rodzina żąda, by ukarane zostały także inne osoby

Sędzia Angela Morris nie zawahała się wydając wyrok i działając na podstawie Mental Health Act skierowała Stephena Cole'a na czas nieokreślony do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego. Sędzia zaznaczyła także, że w tej sprawie niewybaczalne błędy popełniły osoby, które zdawały sobie sprawę z pogarszającego się stanu zdrowia Brytyjczyka (m.in. członkowie jego rodziny). Podobnego zdania jest rodzina zamordowanej Hiszpanki, która żąda pociągnięcia do odpowiedzialności za zabójstwo także innych osób, w tym członków kierownictwa hotelu i lekarzy, którzy opiekowali się Brytyjczykiem.