Młoda Brytyjka zaoszczędziła 50 000 funtów w kilka lat. Trzymała się kilku podstawowych zasad

Oszczędzanie zazwyczaj jest kwestią dyscypliny, a odłożyć trochę do skarbonki lub przysłowiowej skarpety można także przy niskich dochodach. Matilda Littler z Hertfordshire przez kilka lat stosowała kilka podstawowych reguł, dzięki czemu udało jej się zaoszczędzić aż 50 000 funtów!

Oszczędzanie – wystarczy stosować się do raz przyjętej strategii

Doświadczenia zaledwie 28-letniej Matildy Littler z Hertfordshire pokazują, że oszczędzanie nie jest aż tak trudne, o ile oszczędzający stosuje się do przyjętej przez siebie strategii. Młoda Brytyjka od najmłodszych lat była obeznana z finansami, a po ukończeniu uniwersytetu postanowiła trochę przyspieszyć z odkładaniem gotówki, żeby zgromadzić więcej oszczędności. Kobieta zarabiała pensję minimalną, jak to często bywa zaraz po studiach, ale nie zniechęciło jej to do próby zwiększenia swoich dochodów. Kluczem do sukcesu były nie tylko dodatkowe aktywności pozwalające na zarobienie kilku funtów, ale też, a może przede wszystkim, przestrzeganie pięciu kluczowych według niej zasad.





Dzięki odpowiedniej dyscyplinie Brytyjka w wieku 26 lat zdołała zaoszczędzić 40 000 funtów, a dwa lata później – aż 50 000 funtów.

Pięć sposobów na oszczędzanie

Jaką zatem młoda Brytyjka przyjęła strategię i jakie zasady wprowadziła, które okazały się kluczem do sukcesu? Przedstawiamy je poniżej:

1. Rozglądanie się za okazjami

2. Ignorowanie trendów i mody

3. Ustalenie stałej kwoty na wydatki (poza rachunkami)

4. Postawienie na dodatkowe źródło dochodu

5. Wybór dobrego konta oszczędnościowego

Jedną z najważniejszych zasad, do których stosuje się Matilda Littler, jest szukanie okazji. - Szukaj przecen i kupuj rzeczy taniej – niezależnie od tego, czy są to dodatkowe zajęcia, zwrot pieniędzy za rezerwację wakacji, czy zakupy żywności marki własnej - przekonuje Brytyjka.

Inną kwestią jest poszukanie źródeł dodatkowego dochodu – i nie musi to być szczególnie nowa praca – czasem wystarczy pogrzebać w szafie i zobaczyć, czego już nie używamy, a co moglibyśmy jeszcze sprzedać w internecie. Warto też wreszcie upewnić się, że nasze oszczędności znajdują się na wysoko oprocentowanym koncie oszczędnościowym.

