Młoda Brytyjka wygrałaby £182 mln na loterii EuroMillons! Ale... wyjątkowo zapomniała postawić kupon z tymi samymi co zawsze cyframi

Trudno sobie wyobrazić uczucia szoku i niedowierzania, jakich musiała doznać młoda Brytyjka, której właśnie przeleciały koło nosa... £182 mln. W jednym z losowań na loterii EuroMillons padły cyfry, które Rachel Kennedy zaznacza regularnie, tyle że... tym razem kobieta wyjątkowo zapomniała puścić kupon.

19-letnia Brytyjka Rachel Kennedy z Hertfordshire myślała w zeszły piątek (26.02), że zgarnęła jackpot w wysokości £182 mln. W końcu podczas wieczornego losowania padły dokładnie te cyfry, które Brytyjka regularnie zaznacza na swoich kuponach, Jakież było więc rozczarowanie młodej studentki z Brighton, gdy uprzytomniła sobie, że wyjątkowo zapomniała postawić kupon. Co ciekawe, kobieta przez dłuższą chwilę była przekonana, że naprawdę wygrała i zadzwoniła nawet do organizatora loterii, by poinformować go, że to właśnie ona jest szczęśliwym zwycięzcą. Po zobaczeniu w telewizji znanych jej cyfr kobieta zupełnie straciła głowę i w ogromnej ekscytacji nie uzmysłowiła sobie, że wygrałaby, gdyby kupon tak jak zawsze postawiła.

Pech czy ogromne szczęście?

Można się jednak zastanowić, czy to, że 19-letnia Brytyjka zapomniała puścić zwycięski kupon, trzeba traktować w kategoriach pecha, czy raczej.... ogromnego szczęścia. W końcu £182 mln to niemała suma, która na zawsze zmieniłaby życie Rachel. A ponieważ z rozporządzaniem tak ogromnymi sumami nie radzą sobie nawet dużo starsi i doświadczeni ludzie, to można przypuszczać, że tak duża wygrana nie wpłynęłaby pozytywnie na życie również tej młodej kobiety. Zresztą, Rachel Kennedy ma tego zdaje się świadomość, bo aż tak nie żałuje niezgarnięcia wygranej. - Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu, nie jesteśmy ani bogatsi ani biedniejsi, niż byliśmy tego ranka. Mam nadzieję, że pieniądze trafiły do kogoś, kto ich rozpaczliwie potrzebuje. Chociaż jest to smutne, to myślę, że dość szybko sobie z tym poradzimy – wyznała Brytyjka na łamach „LadBible”.

