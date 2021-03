Mizoginia w Anglii została zaliczona do "hate crimes" - to sposób, aby powstrzymać przemoc wobec kobiet

Angielska policja będzie ścigała przestępstwa wynikającego z nienawiści do kobiet, które będą klasyfikowane jako zbrodnie motywowane nienawiścią ("hate crimes") w brytyjskim systemie prawnym.

Siły policyjne w Anglii i Walii będę ścigały już nie tylko przestępstwa z nienawiści skierowane w przedstawicieli grup etnicznych, religijnych czy narodowych - teraz do tej kategorii będą zaliczane również "hate crimes" motywowane mizoginią, a więc szeroko pojętą nienawiścią do kobiet. Wszelkie przestępstwa, których przyczyną jest "wrogość ze względu na płeć" ofiary, będą zaliczane do tej kategorii. Wśród nich znajdą się takie czyny jak nękanie, stalking czy wszelkiego rodzaju przestępstwa seksualne. Decyzja w sprawie tych nowych regulacji została podjęta w dniu wczorajszym, w środę 17 marca 2021 roku.

Mizoginia została uznana za przestępstwo z nienawiści

Brytyjska minister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Baronessa Williams z Trafford ogłosiła, że początkowo nowe regulacje zostaną wprowadzone "testowo" jesienią 2021 roku, a ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta podjęta po zakończeniu przeglądu Law Commission w tej sprawie.

Warto w tym miejscu dodać, że część angielskich jednostek policyjnych w praktyce już stosuje się do takiego pojmowania przestępstw wobec kobiet, ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyda konkretne i jasne wytyczne w tej sprawie do wszystkich 42 komend w poszczególnych hrabstwach.

Czy nowe prawo będzie lepiej chroniło kobiety?

Prace nad zaostrzeniem przepisów w tym względzie były spowodowane stosunkowo niskimi wyrokami, na które skazywani byli gwałciciele w Anglii oraz osoby, którym udowodniono przed sądem nękanie i znęcanie się nad kobietami. Przyspieszono je po głośnych wydarzeniach związanych z zaginięciem i śmiercią 33-letnie Sary Everard oraz dyskusji o bezpieczeństwie kobiet i dziewcząt w UK.

Posłanka Partii Pracy Stella Creasy, która prowadziła kampanię na rzecz skuteczniejszego zwalczania przestępstw motywowanych "nienawiścią do kobiet" cieszy się z decyzji podjętej przez rząd Borisa Johnsona. "Cieszę się, że rząd wysłuchał tej międzypartyjnej i oddolnej kampanii mającej na celu uczynienie mizoginii zbrodnią z nienawiści i teraz podejmuje pierwsze kroki w tym celu" - komentowała cytowana przez brytyjskie media.