Mistrzostwa Wielkiej Brytanii w noszeniu żon 2022 za nami! Zobacz jak przebiegał konkurs [Wideo]

Fot. YouTube

W dniu wczorajszym odbyły się słynne Mistrzostwa Wielkiej Brytanii w noszeniu żon 2022. Zobacz, jak poradzili sobie uczestnicy tego niezwykłego konkursu.

Śmiałkowie stanęli wczoraj do konkursu w Dorking, w hrabstwie Surrey. Na mecie pojawiło się ponad 20 par, z których każda miała nieco inną, właściwą sobie technikę biegu i pokonywania przeszkód. Większość partnerów niosła swoje żony zawieszone na plecach i zwisające głową w dół (to tzw. uchwyt estoński). Ale znaleźli się i tacy, którzy nieśli swoje partnerki na tzw. „barana”. Pary miały do pokonania 1200 stóp (366 m), trasą usianą przeszkodami, a na zwycięzców czekała beczka lokalnego Ale warta £150. Dodatkowo zwycięzcy wyścigu otrzymali £250 na wydatki związane z reprezentowaniem Wielkiej Brytanii w międzynarodowych Mistrzostwach Świata w Noszeniu Żon w Finlandii, które mają miejsce w lipcu.

Co ciekawe, „nagrody” w wyścigu otrzymała też para, która na metę przybyła jako ostatnia. Był to kubełek Pot Noodle i karma dla psa. Z kolei partner, który ukończył wyścig z najcięższą żoną, wygrał funt kiełbasek, natomiast najstarszy partner wykonujący bieg dostał puszkę sardynek i słoik gęstej, słonej pasty z ekstraktu mięsnego Bovril.

Noszenie żon – jakie są zasady wyścigu?

Mistrzostwa Wielkiej Brytanii w noszeniu żon są otwarte dla wszystkich par, niekoniecznie związanych przysięgą małżeńską. Oznacza to, że mogą w niej wziąć udział również pary homoseksualne i przyjaciele, a osobą zwisającą z ramion partnera może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna (oczywiście z uwagi na cechy fizyczne jest to nadzwyczaj rzadkie). Jedynym wymogiem jest to, by osoba niesiona ważyła co najmniej 50 kg – jeśli nie spełnia ona tego wymogu, to musi mieć założony plecak, by zwiększyć w ten sposób swoją wagę.