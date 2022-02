Miss Anglii postanowiła zostać kierowcą ciężarówki. Zrezygnowała z pracy modelki

22-letnia Milly Everatt, była Miss Lincolnshire i finalistka Miss Anglii, postanowiła zrezygnować z pracy modelki i zostać kierowcą ciężarówki. Pochodząca z Eastoft dziewczyna chce nauczyć się prowadzić 44-tonowe pojazdy i udowodnić w ten sposób, że nie jest to wyłącznie praca dla mężczyzn.

Zaledwie 1-3 proc. kierowców ciężarówek to kobiety. W tej branży w Wielkiej Brytanii jest największy brak równowagi pod względem zatrudnionych kobiet i mężczyzn. Córka farmera z Eastoft, która znalazła się też w finale Miss England, chce udowodnić, że praca ta nie jest wyłącznie dla 40-letnich mężczyzn.

- Myślę, że w obecnych czasach nic nie stoi na przeszkodzie, aby dziewczyny angażowały się w tego rodzaju rzeczy. To nie jest norma, ale powinno tak być. To także coś, o czym ludzie nie myślą często, nie myśli się o tym wystarczająco w feminizmie. Znam córki rolników, które nie robią nic, aby pomóc rodzicom w gospodarstwie rolnym. Rolnictwo zostało zapomniane przez feminizm. Wszystko, co łamie stereotypy, musi być dobre. Chcę udowodnić, że nie tylko 40-letni mężczyźni wykonują tę pracę i jeśli zainspiruje to inne kobiety do tego samego, będzie to niesamowite – powiedziała 22-letnia Milly.

Milly Everatt jako Miss:

Rzuciła pracę modelki, aby zostać kierowcą ciężarówki

Była Miss Lincolnshire została koronowana na Miss Charity w 2018 roku po zebraniu największej sumy na szczytne cele. Niedawno wygrała bezpłatną luksusową wycieczkę na Mauritius wraz z innymi pięcioma finalistkami Miss Anglii.

Chociaż miała udaną karierę modelki, uzyskanie licencji na samochody ciężarowe „zawsze było na jej liście rzeczy do zrobienia”.

- Powinnam to zrobić w wieku 18 lat. Ale robiłam moje A-Levels, a potem wybuchła pandemia, więc odłożyłam te plany. Jest to coś, co chcę mieć za pasem. Mam konie, więc to może mi pomóc i mogę wykorzystać tę umiejętność do przyjmowania zboża – to coś, z czego będę korzystała każdego dnia, gdy jestem na farmie. Niedobór kierowców samochodów ciężarowych w zeszłym roku bardzo mnie zachęcił – mówi 22-latka.

Jest dużo do zrobienia

Mówiąc o swoim szkoleniu na kierowcę ciężarówki Milly dodała:

- Jest dużo do zrobienia, aby otrzymać prawo jazdy na samochód ciężarowy. Znacznie więcej niż w przypadku przeciętnego prawa jazdy, a ja obecnie skupiam się na teorii. Jeździłam ciężarówkami na podwórku i wkrótce będę na drogach. Ale kiedy zaczęłam się uczyć, to było zabawne, gdy wyskakiwałam z ciężarówki. Jestem dość mała i wszyscy się śmiali.