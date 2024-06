Życie w UK Ministerstwo Pracy i Emerytur w Wielkiej Brytanii (DWP)

Ministerstwo Pracy i Emerytur w Wielkiej Brytanii to jeden z największych departamentów rządowych. Obsługuje świadczenia i zasiłki dla około 20 milionów osób.

Czym jest DWP?

Ministerstwo Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions, DWP) odpowiada za politykę socjalną, emerytalną i alimentacyjną w kraju. DWP zapewnia wsparcie finansowe i inne usługi dla milionów ludzi w Wielkiej Brytanii, w tym dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, starszych i opiekunów.

Czym zajmuje się Ministerstwo Pracy i Emerytur w Wielkiej Brytanii?

Do głównych zadań DWP należy:

– Wypłata świadczeń: DWP administruje szerokim zakresem świadczeń, w tym Universal Credit, zasiłkiem dla bezrobotnych, rentą inwalidzką i emeryturami państwowymi.

– Wsparcie w znalezieniu pracy: DWP pomaga osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy poprzez oferowanie usług doradztwa zawodowego, szkoleń i pośrednictwa pracy.

– Wsparcie dla osób niepełnosprawnych: DWP zapewnia wsparcie finansowe i inne usługi dla osób niepełnosprawnych, pomagając im w prowadzeniu niezależnego życia.

– Wsparcie dla osób starszych: DWP zapewnia emerytury państwowe i inne świadczenia dla osób starszych, a także pomaga im w dostępie do opieki społecznej i innych usług.

– Egzekwowanie alimentów: DWP pomaga w egzekwowaniu alimentów od rodziców, którzy nie płacą alimentów na swoje dzieci.

Kiedy powstało Ministerstwo Pracy i Emerytur?

DWP zostało utworzone w 1997 roku z połączenia Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Zabezpieczeń Społecznych. Od tego czasu DWP przeszło szereg reform i zmian, ale jego podstawowa misja zapewniania wsparcia dla osób potrzebujących pozostała niezmienna.

Priorytety

Ministerstwo Pracy i Emerytur obecnie skupia się na zwiększeniu zatrudnienia i ograniczeniu bierności zawodowej. Celem jest też wspieranie rozwoju osób pracujących i

umożliwienie osobom niepełnosprawnym i osobom ze schorzeniami rozpoczęcia, utrzymania i odniesienia sukcesu w pracy.

Jakie wydziały należą do DWP?

Ministerstwo Pracy i Emerytur składa się z Jobcentre Plus, The Pension Service, Child Maintenance Service i organizacji partnerskich. Wydziały DWP, takie jak Jobcentre Plus, odgrywają kluczową rolę w systemie świadczeń socjalnych w Wielkiej Brytanii.

Jobcentre Plus

Jobcentre Plus pomaga ludziom przejść z zasiłków do pracy i pomaga pracodawcom w ogłaszaniu ofert pracy. Zajmuje się również świadczeniami dla osób bezrobotnych lub niezdolnych do pracy z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności.

The Pension Service

Zapewnia emerytury, świadczenia i informacje emerytalne dla obecnych i przyszłych emerytów w Wielkiej Brytanii i za granicą. Obejmuje to:

Child Support Agency i Child Maintenance Service

Child Support Agency (CSA) i Child Maintenance Service (CMS) to dwie agencje rządowe w Wielkiej Brytanii, które zajmują się kwestią alimentów na dzieci. CSA działało w latach 1993-2012 i było odpowiedzialne za egzekwowanie alimentów na dzieci od rodziców nie mieszkających z dziećmi. CMS zostało utworzone w 2012 roku zastępując CSA. Ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu ustalania i egzekwowania alimentów na dzieci.

Jak się skontaktować z DWP?

Ponieważ DWP posiada rozległą strukturę z wieloma oddziałami i biurami w całym kraju, najlepiej jest skontaktować się w swojej sprawie używając danych kontaktowych podanych w korespondencji, którą otrzymaliśmy.

Jeśli jeszcze nie pobieramy zasiłku, najlpiej sprawdzić dane kontaktowe na stronie https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions. Znajdziesz tam sekcję “Kontakt”, gdzie możesz wyszukać konkretny oddział lub temat, z którym chcesz się skontaktować. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć adresy, numery telefonów i adresy e-mail do lokalnych biur Jobcentre Plus i innych oddziałów DWP.

Ogólny numer infolinii DWP to 0800 800 200. Dostępna jest ona od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Konsultanci infolinii mogą udzielić Ci ogólnych informacji o usługach DWP i pomóc w skierowaniu Cię do odpowiedniego oddziału.

Możesz również osobiście odwiedzić lokalne biuro Jobcentre Plus lub inny oddział DWP. Adresy i godziny otwarcia biur znajdziesz na stronie internetowej DWP lub dzwoniąc na infolinię.