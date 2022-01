Ministerstwo Pracy i Emerytur będzie musiało wypłacić osobom pobierającym Universal Credit 150 mln funtów

Dwóch mężczyzn wygrało sprawę sądową przeciwko Ministerstwu Pracy i Emerytur. Sąd uznał, że zamiana ich starych zasiłków na Universal Credit doprowadziła tak naprawdę do zmniejszenia wysokości otrzymywanych świadczeń. Okazuje się, że w tej sytuacji jest aż 50 000 osób pobierających Universal Credit.

Ministerstwo Pracy i Emerytur powinno oddać łącznie 150 mln funtów aż 50 000 osób pobierającym Universal Credit. Stało się to możliwe po tym, jak dwóch mężczyzn (znanych jako TP i AR, gdyż nie podano ich danych do publicznej wiadomości) wygrało rozprawę sądową, w której zaskarżyli ministerstwo o to, że w wyniku przejścia ze starych zasiłków na Universal Credit, stracili na tym finansowo, gdyż wysokość ich świadczenia zmalała bezpodstawnie o 180 funtów miesięcznie.

Pobierający Universal Credit powinni otrzymać wyrównanie

Prawnicy reprezentujący dwóch wspomnianych mężczyzn powiedzieli, że ministerstwo (DWP) „nie zapewniło odpowiednich płatności przejściowych, aby uchronić ich i innych świadczeniobiorców przed skrajną utratą dochodów po przejściu na Universal Credit”.

Mężczyźni stracili na przejściu ze starych zasiłków na Universal Credit 180 funtów miesięcznie. W dowodach przedłożonych w sądzie DWP twierdziło, że orzeczenie obejmie nawet 50 000 osób i będzie wiązało się z wypłatą 150 mln funtów w ramach „wyrównania” w ciągu następnych sześciu lat.

Niekorzystne przejście na Universal Credit

Orzeczenie sądowe na korzyść TP i AR jest już czwartym wyrokiem przeciwko Ministerstwu Pracy i Emerytur (DWP) od czasu, gdy obaj mężczyźni wnieśli sprawę do sądu. Obaj panowie, którzy posiadają duży stopień niepełnosprawności, twierdzą, że wysokość ich świadczeń poważnie spadła, gdy zmieniono im stare zasiłki na Universal Credit w 2016 i 2017 roku w wyniku przeprowadzek do rejonów, gdzie UC został w pełni wdrożony.

Zmiana okoliczności życiowych – jak chociażby zmiana adresu – oznacza, że wnioskodawcy nie mają wyboru i muszą przejść do nowszego Universal Credit, który zastąpił sześć istniejących świadczeń.

Wcześniej każdy z panów otrzymywał Severe Disability Premium (SDP) i Enhanced Disability Premium (EDP) oprócz starych świadczeń. Ale SDP i EDP przestano im wypłacać, gdy przeszli na Universal Credit, w wyniku czego łączna wysokość ich świadczeń spadła.

Prawnik mężczyzn powiedział, że mimo orzeczeń Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego, Ministerstwo Pracy i Emerytur nadal odmawia wypłacenia osobom, które przeszły na UC, pełnej miesięcznej straty w wysokości około 180 funtów, a zamiast tego wypłaca im tylko 120 funtów rekompensując stratę SDP, a nie EDP.