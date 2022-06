Ministerstwo potwierdziło wysokość stawek Winter Fuel Payment na zimę 2022/23

Osobom, którym przysługuje Winter Fuel Payment na zimę 2022/23, otrzymają dodatkowe 300 funtów na gospodarstwo domowe wraz z normalną płatnością od listopada 2022. Miliony emerytów kwalifikują się do dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 300 funtów na zimowe dopłaty do rachunków za energię w ramach nowej pomocy na pokrycie kosztów utrzymania.

Pomoc w ramach Winter Fuel Payments oscyluje od 100 do 300 funtów i ma pomóc emerytom zmagającym się z problemami ogrzania domu w okresie zimowym. Jest to dodatek do wszelkich płatności z tytułu kosztów utrzymania (Cost of Living Payment), które dana osoba otrzymuje wraz z zasiłkiem lub ulgami podatkowymi.

Wysokość stawek Winter Fuel Payment na zimę 2022/23

Rząd potwierdził, ile łącznie możemy spodziewać się tej zimy w ramach pomocy finansowej. Kwoty pokazane we wszystkich przykładach to łączne płatności.

Kwalifikujesz się do WFP i mieszkasz sam/-a (lub żadna z osób, z którymi mieszkasz nie kwalifikuje się do WFP):

– osoby urodzone między 25 września 1942 a 25 września 1952 roku: 500 funtów

- osoby urodzone 25 września 1942 lub wcześniej: 600 funtów

Kwalifikujesz się i mieszasz z osobą poniżej 80. roku życia, która również się kwalifikuje:

- urodzeni między 25 września 1942 a 25 września 1956: 250 funtów

- urodzeni 25 września 1942 lub wcześniej: 350 funtów

Kwalifikujesz się i mieszkasz z kimś w wieku 80 lat lub starszym, kto również się kwalifikuje:

- urodzeni między 25 września 1942 a 25 września 1956 rokiem: 250 funtów

- urodzeni 25 września 1942 lub wcześniej: 300 funtów

Kwalifikujesz się i mieszkasz z kimś, kto otrzymuje określone świadczenia:

- urodzeni między 25 września 1942 a 25 września 1956: 500 funtów – wypłatę otrzymuje tylko jedna osoba

- urodzeni 25 września 1942 lub wcześniej: 600 funtów – wypłatę otrzymuje tylko jedna osoba

Świadczenia obejmują: Pension Credit, zasiłek dla osób poszukujących pracy w oparciu o dochód (Jobseeker’s Allowance - JSA), zasiłek dla zatrudnionych uzależniony od dochodów (Employment and Support Allowance - ESA) lub zasiłek Income Support.

Kwalifikujesz się, mieszkasz w domu opieki i nie otrzymujesz określonych świadczeń:

- osoby urodzone między 25 września 1942 a 25 września 1956: 250 funtów

- urodzeni 25 września 1942 lub wcześniej: 300 funtów

Świadczenia obejmują Pension Credit, JSA, ESA i Income Support.

