Minister zdrowia wzywa mieszkańców UK do pomocy NHS! Prośba Sajida Javida może się wydawać nieco zaskakująca

Fot. Getty

Nie od dziś wiemy, że brytyjska służba zdrowia znajduje się w niemałym kryzysie – i to nie tylko na skutek dwóch lat pandemii koronawirusa, ale też na przykład za sprawą odpływu zagranicznych pracowników z NHS. Minister zdrowia Sdajid Javid ma jednak pomysł na to, jak każdy mieszkaniec UK może pomóc przeciążonej służbie zdrowia. Jaki? Zobaczcie poniżej.

Jak zatem każdy z nas może pomóc brytyjskiej służbie zdrowia - przeciążonej pandemią i brakami pracowniczymi? Sajid Javid mówi wprost – nalegając na naszych bliskich, by bardziej o siebie dbali. Jeśli palą – to żeby starali się rzucić palenie, jeśli mają problem z nadwagą – to żeby spróbowali przejść na dietę i by postawili w swoim codziennym życiu na więcej ruchu. Podczas swojego wtorkowego przemówienia poświęconego „drodze do uzdrowienia NHS”, minister zdrowia zaznaczył, że rodziny muszą odegrać kluczową rolę w zapobieganiu złemu stanu zdrowia społeczeństwa. Javid dodał także, że zmieniające się trendy demograficzne mogą doprowadzić w nadchodzących latach do takiej presji na NHS, że może ona zwyczajnie ugiąć się pod ciężarem rosnącej liczby osób borykających się z wieloma schorzeniami.

Rola lekarzy NHS musi się także zmieniać

Ale Sajid Javid zaapelował o dbanie o zdrowie nie tylko do członków brytyjskiego społeczeństwa, ale także do lekarzy. Minister stwierdził, że lekarze również muszą robić znacznie więcej, by przede wszystkim zapobiegać chorobom u ludzi, ponieważ NHS nie może służyć wyłącznie za „krajową służbę szpitalną”. A na poparcie prośby, żeby każdy członek społeczeństwa brytyjskiego włączył się do dbania o zdrowie innych, minister przywołał historię własnej rodziny. - Kiedy miałem około pięciu lat, mój tata był palaczem – wtedy papierosy paliło o wiele więcej ludzi. Pamiętam, jak stałem na szczycie schodów i usłyszałem, jak moja mama skonfrontowała się z nim, mówiąc: 'Jeśli umrzesz, twoi chłopcy nie będą mieli taty'. I on już nigdy więcej nie zapalił. Ten rodzaj interwencji jest silniejszy, niż większość z nas może sobie wyobrazić. Niezależnie od tego, czy chodzi o zaprzestanie narkomanii, czy o radzenie sobie z depresją, nie ma silniejszej siły, niż motywująca cię do tego rodzina – opowiedział Javid.