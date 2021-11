Minister zdrowia: Szczepionki przeciwko Covid-19 będą obowiązkowe dla personelu NHS, który ma bezpośredni kontakt z pacjentami

Fot. Getty

Stało się to, o czym media na Wyspach pisały już od dawna – rząd potwierdził właśnie, że wprowadzi obowiązek szczepień dla personelu NHS, który ma bezpośredni kontakt z pacjentami. Znajdujący się na tzw. „pierwszej linii frontu” lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia, którzy się nie zaszczepią, a którym nie będzie przysługiwało zwolnienie ze względów medycznych, będą sobie musieli poszukać innej pracy.

Obowiązek szczepień dla personelu NHS, który ma bezpośredni kontakt z pacjentami, potwierdził w dniu wczorajszym minister zdrowia Sajid Javid. Minister zapowiedział w parlamencie, przemawiając do deputowanych Izby Gmin, że lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia będą musieli posiadać certyfikat szczepień od 1 kwietnia przyszłego roku. Termin w zakresie wprowadzenia obowiązku szczepień został wydłużony, tak, by nie pozbawiać służby zdrowia personelu w nadchodzącym (i, według oficjalnych prognoz, trudnym) sezonie jesienno-zimowym. Dodatkowo dłuższy termin da dyrekcjom poszczególnych szpitali czas na przekonanie osób niezaszczepionych do poddania się tej medycznej procedurze. - Doszedłem do wniosku, że wszystkie osoby pracujące w NHS i opiece społecznej będą musiały zostać zaszczepione. Musimy unikać szkód, którym można zapobiec i musimy chronić pacjentów w NHS, chronić kolegów w NHS i oczywiście chronić samą NHS – zaznaczył Sajid Javid.

We are introducing #COVID19 vaccination as a condition of deployment for all frontline health and social care workers.



This will help to protect them, their colleagues and vulnerable people in their care from the virus.



More: https://t.co/En9nK2mKKfpic.twitter.com/fj7XttQuiM