Minister zdrowia jest gotów zaszczepić się przeciwko Covid-19 w telewizji na żywo, aby przekonać ludzi, że to bezpieczne

Matt Hancock stwierdził, że jest gotów zaszczepić się przeciwko koronawirusowi w telewizji na żywo, aby w ten sposób przekonać ludzi o bezpieczeństwie szczepionki. Zatwierdzona w ekspresowym tempie szczepionka Prizera ma trafić do obiegu już w przyszłym tygodniu.

Piers Morgan, prowadzący program ITV „Good Morning Britain”, zasugerował ministrowi zdrowia, aby przekonał ludzi do bezpieczeństwa szczepionki przez wzięcie jej w telewizji na żywo. Propozycja ta została przyjęta przez Hancocka, który stwierdził: „O tak, wezmę ją razem z tobą, Piers”.

Minister zdrowia zaszczepi się w TV

Prezenter, Piers Morgan nie rezygnował z pomysłu i zaproponował, że wspólne szczepienie może odbyć się w przyszłym tygodniu.

- Zróbmy to razem, na żywo w telewizji. To będzie mocne, będzie miało mocny przekaz – dodał entuzjastycznie prowadzący.

Hancock zaznaczył jednak, że Morgan nie znajduje się w grupie priorytetowej, która jako pierwsza ma zostać objęta szczepieniami.

- Cóż, musimy jeszcze to zatwierdzić, gdyż są pewne grupy priorytetowe, w związku z klinicznym zapotrzebowaniem, a ty jako – całe szczęście – zdrowy mężczyzna w średnim wieku nie jesteś w tej grupie – powiedział minister i dodał – Ale jeśli uda nam się to zatwierdzić, i jeśli ludzie uznają, że to rozsądne, wtedy jak najbardziej jestem gotów to zrobić… jeśli pomoże to innym, przekona innych o tym, że powinni się zaszczepić, wtedy będzie to tego warte.

Szczepieni będą też ci, którzy chorowali na Covid-19

Hancock zapytany o to, po co miałby się szczepić, jeśli już przetestował wirusa, stwierdził:

- Nie wiemy, jaki wpływ miało zachorowanie na koronawirusa, czy dana osoba jest już odporna i czy nie jest w stanie znowu zarażać. Dlatego będziemy szczepić niezależnie od tego, czy ktoś przechodził koronawirusa, czy nie.

Rzeczniczka Borisa Johnsona zasugerowała, że także premier jest gotów zaszczepić się w telewizji.

- Wszyscy znamy charakter premier, nie sądzę, aby wykluczał coś takiego.