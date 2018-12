Minister polskiego MSZ twierdzi, że Brexit jest winą Donalda Tuska!

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej, Jacek Czaputowicz, powiedział w wywiadzie dla jednej z polskich telewizji, że za Brexit odpowiadają przywódcy Unii Europejskiej, w tym Donald Tusk.

"Moim zdaniem, to jest wielka porażka Donalda Tuska, że w ogóle do Brexitu dochodzi" - powiedział na antenie telewizji Polsat minister Jacek Czaputowicz. Zdaniem ministra wielu Brytyjczyków zawiodło się na liderach Unii Europejskiej, co było przyczyną Brexitu.

David Cameron nadal NIE ŻAŁUJE decyzji o zorganizowaniu referendum ws. Brexitu

"Donald Tusk ponosi odpowiedzialność za Brexit" - powiedział Czaputowicz.

Powodem opuszczenia Unii Europejskiej przez Brytyjczyków zdaniem ministra był fakt, że "Unia nie odpowiadała aspiracjom i z tego powodu zawiedli się na przywódcach Unii, a jednym z nich był Donald Tusk".

Przy okazji minister Czaputowicz powiedział, że strona polska jest zdania, że podejście Unii do Wielkiej Brytanii powinno być elastyczne. Będzie miał okazję przedstawić polskie zdanie w najbliższy czwartek, ponieważ wtedy odbędzie się nadzwyczajny szczyt przywódców krajów Unii Europejskiej, który został zwołany przez szefa Rady Europejskiej. Tematem spotkanie będzie Brexit oraz obecna sytuacja Wielkiej Brytanii, której premier odłożyła głosowanie nad umową wyjścia ze Wspólnoty.

Angela Merkel: „Nie ma już możliwości zmiany” umowy ws. Brexitu

Angela Merkel, z którą Theresa May spotkała się wczoraj stwierdziła, że nie może być mowy o renegocjowaniu umowy. Takiego samego zdania jest Donald Tusk. Jest to niewątpliwie cios dla premier Theresy May, która już dzisiaj może stracić przywództwo w Partii Konserwatywnej oraz fotel premiera. Dotychczas twierdziła ona, że umowa jest najlepszym wyjściem dla Wielkiej Brytanii, ale ostatnie wydarzenia pokazują, że być może zmieniła ona zdanie.