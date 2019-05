Minister Jadwiga Emilewicz namawia Polaków w UK do powrotu do kraju kusząc ich rozwojem polskiej gospodarki i bezpieczeństwem

Minister przedsiębiorczości i technologii na polskich targach pracy w Londynie w Queen Elizabeth II Centre namawiała Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii do powrotu z emigracji twierdząc, że polska gospodarka świetnie się rozwija.

Minister Jadwiga Emilewicz na targach pracy w Londynie przekonywała Polaków, że warto wrócić do kraju ze względu na niskie bezrobocie, rozwój gospodarczy oraz bezpieczeństwo, którego – jej zdaniem – „zaczyna brakować w Unii Europejskiej”.

Targi pracy zostały zorganizowane przy współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu w Queen Elizabeth II Centre. Minister podkreśliła, iż cieszy się, że na targach widzi „przede wszystkim pokolenie tej najmłodszej emigracji; tych, którzy wyjechali na Wyspy po to, aby studiować, którzy dzisiaj zastanawiają się nad tym, gdzie rozpocząć swoją pracę”.

- To wyjątkowa sytuacja, w której polscy pracodawcy jadą na Wyspy Brytyjskie, aby rekrutować pracowników do pracy w Polsce. Staramy się zatem zmienić kierunek, który nadany został po 1 maja 2004 roku, kiedy (...) Polacy, którzy bardzo często wskazywali w wielu badaniach, że są niemobilni, nie lubią szukać miejsca pracy, spakowali swoje walizki i wyjechali w poszukiwaniu lepszych warunków do życia – powiedziała minister.

