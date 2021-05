Minister edukacji Gillian Keegan sugeruje, że już "wkrótce" nastąpi aktualizacja "green list"

Brytyjska minister edukacji Gillian Keegan zasugerowała w mediach, że już 7 czerwca lista krajów znajdujących się na "green list" miałaby zostać powiększona.

Występując na antenie radia LBC członkini gabinetu Borisa Johnsona i prominentna działaczka Partii Konserwatywnej zasugerowała, że lista krajów znajdujących się na "green list" "może się zmienić na tydzień lub dwa tygodnie przed zniesieniem restrykcji 21 czerwca" i może zostać powiększona. Co to oznacza w praktyce? Tyle, że do aktualizacji ustaleń związanych z podróżowaniem miałoby dojść 7 czerwca 2021. Wtedy też na liście mogą znaleźć się nowe kraje, jak Polska. Jak ta data się ma do oficjalnych ustaleń w tej kwestii? Przypomnijmy, według obowiązujących wytycznych wykaz krajów znajdujący się na "green list", który został ujawniony 7 maja, ma być poddawany przeglądowi co trzy tygodnie. Wygląda zatem, że data wymieniona przez minister Keegan pokrywa się z pierwotnymi założeniami ministerstwa transportu.

Najbliższa aktualizacja green list, amber list i red list nastąpi 7 czerwca. Kolejna aktualizacja nastąpi po trzech tygodniach, czyli 28 czerwca.

Kiedy Anglia zaktualizuje green list?

Warto jednak w tym miejscu dodać, że "aktualizacja" niekoniecznie musi się równać dodaniu nowych państw do listy. Co więcej, premier Boris Johnson przestrzegał wszystkich, aby nie oczekiwali, że "zielony" status w szybkim tempie zostanie przyznany wielu państwom.

Przypomnijmy, od 17 maja na angielskiej zielonej liście znajdzie się jedynie 12 terytoriów. Wiele osób jest bardzo niezadowolonych z decyzji angielskich władz, ponieważ na green list nie znalazło się wiele popularnych destynacji turystycznych. Polacy w UK niezadowoleni są natomiast z faktu, że na zielonej liście nie znalazła się Polska.

Niezależnie od tego, czy i jakie kraje zostałyby usunięte z green list, według The Telegraph 7 czerwca, czyli po najbliższej aktualizacji green list w Anglii, do zielonej listy mogą zostać dodane Brytyjskie Wyspy Dziewicze oraz niektóre terytoria karaibskie. Z kolei według portalu Metro, do green list mogą też zostać dodane inne terytoria, w których w ostatnim czasie obserwuje się znaczne wyhamowanie pandemii: Fidżi, Kajmany, Grenada, Finlandia oraz Malta.

