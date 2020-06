Minister biznesu zmagał się z objawami wirusa w Izbie Gmin. Czy mógł zarazić innych posłów w parlamencie?

Podczas sesji Izby Gmin Alok Sharma poczuł się źle. Minister biznesu, innowacji i zdolności Wielkiej Brytanii w rządzie Borisa Johnsona został odesłany do domu. Sharma został przebadany na obecność koronawirusa i obecnie samoizoluje się w swoim domu.

Do tego zdarzenia doszło podczas prac nad projektem ustawy Corporate Governance and Insolvency Bill. Alok Sharma podczas drugiego czytania poczuł się wyraźnie gorzej. Wielokrotnie wycierał swoją twarz chusteczką, a członek opozycyjnej Partii Pracy, Ed Milliband, podał mu szklankę wody. Coś wyraźnie było nie tak...

Minister Sharma został odesłany do domu i podjęto decyzję o tym, aby poddał się samoizloacji. Został również przetestowany na obecność koronawirusa. Jego rzeczniczka zapewniła, że podjęte zostały odpowiednie działania, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi

Przypomnijmy, posłowie Izby Gmin wrócili do pracy ledwie we wtorek i zatwierdzili rządowy plan zakończenia wirtualnego głosowania. Wszystko zmierzało ku normalności... Pytania o to, czy minister Sharma mógł być zainfekowany koronawirusem i czy mógł zarazić innych członków parlamentu pozostają. Przypomnijmy, że to właśnie Pałac Westminsterski był jednym z lokalnych ognisk pandemii. Na Covid-19 zachorowało wielu ministrów obecnego rządu, a nawet sam premier, Boris Johnson.

Czy ten scenariusz się powtórzy? Po przemówieniu ministra biznesu w Izbie Gmin podjęto dodatkowe środki ostrożności, a rzecznika niższej izby zapewnia, że podjęto wszystkie środki, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko transmisji w Parlamencie.