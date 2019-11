„Minimum wage nie wystarcza na samodzielne życie” - młoda Brytyjka skarży się, że za rachunki musi płacić wspólnie z partnerem

Uwaga na podrobione jednofuntówki! Jak rozpoznać fałszywą monetę? Nie minął jeszcze miesiąc od dnia wprowadzenia do obiegu nowych jednofuntówek, a już pojawiają się doniesienia o tym, że zostały one podrobione. Z tego też względu warto sobie przypomnieć właściwości nowych...

Rok 2019 będzie rekordowy? Podwyżki płac mają być NAJWYŻSZE od dziesięciu lat! Brytyjscy pracodawcy zaoferują pracownikom największe podwyżki płac w ciągu ostatnich 10 lat. Wygląda na to, że rok 2019 zaczął się dobrze dla wszystkich zatrudnionych na Wyspach, a ma być jeszcze lepiej!

Boom na brytyjskim rynku pracy: Rekordowa liczba wolnych miejsc pracy i zatrudnień, przy wzroście wynagrodzenia Office for National Statistics (ONS) upubliczniło dane, według których aktualnie w UK zatrudnionych jest już ponad 32 mln ludzi, co stanowi prawie 1/3 całej społeczności Wielkiej Brytanii. W ostatnich...

Podniesienie stawki minimalnej do 8 funtów sprawi, że będziemy biedniejsi? Były członek Partii Laburzystów, Alan Milburn wypowiedział się w sprawie pomysłu Eda Milibanda dotyczącego zwiększenia stawki minimalnej do 8 funtów za godzinę. Jego zdaniem przyczyni się to tylko do większego...

Biznesmen zapłaci fortunę osobie, która pomoże mu dostać się na Oxford Arabski biznesmen szuka prawdziwego mentora. Idealny kandydat na to stanowisko powinien grać na pianinie, znać się na operze i być konserem dzieł Szekspira. Wszystko po to, by pomógł 30-latkowi dostać...

W obliczu zagrożenia twardym Brexitem wstrzymano podwyżkę płacy minimalnej w Irlandii W związku z ryzykiem wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych bez umowy, rząd Irlandii zdecydował się odłożyć w czasie podwyżkę płacy minimalnej.

To już 20 lat od wprowadzenia płacy minimalnej. Czy powinna być wyższa? Choć z wielu stron dochodzą głosy, że płaca minimalna w Wielkiej Brytanii powinna być podwyższona do 10 funtów za godzinę, to nie ma pewności, co by to w rzeczywistości przyniosło.

Żenująca wpadka Borisa Johnsona: Czołowy kandydat na premiera nie wie ile wynosi... płaca minimalna w UK! [wideo] W wywiadzie dla „SkyNews” Boris Johnson nie umiał odpowiedzieć dziennikarce, ile wynosi płaca minimalna w Wielkiej Brytanii. Katastrofalny pokaz ignorancji czołowego kandydata na premiera uwieczniły telewizyjne...

Płaca minimalna w Polsce w 2020 r. wyniesie 2450 zł brutto? Jest projekt w tej sprawie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wszystko wskazuje na to, że płaca minimalna w Polsce zostanie w przyszłym roku podniesiona o blisko 9 proc. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało właśnie w tej sprawie projekt...