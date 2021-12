Minimalna stawka £10,50 za godzinę dla pracownika sektora opieki to za mało? Związki apelują o podwyższenie stawki do £15

Fot. Getty

Związki zawodowe uważają, że propozycja rządu Szkocji, aby podwyższyć pensję pracowników sektora opieki do £10,50 za godzinę pracy to za mało. Związki apelują o minimalną płacę w tym sektorze w wymiarze £15 za godzinę pracy.

Zapowiedź podwyżki płac w znajdującym się w coraz większym kryzysie sektorze opieki wyszła w dniu wczorajszym z ust minister finansów Szkocji Kate Forbes. W ramach przedstawiania budżetu minister zaproponowała w czwartek nową, minimalną stawkę godzinową dla pracowników sektora opieki, na poziomie £10,50. Podwyżki miałyby zostać sfinansowane z dotacji rządowych (w wysokości £200 mln) i miałyby na celu zatrzymanie pracowników, którzy coraz częściej opuszczają sektor opieki z uwagi na fatalne warunki finansowe, przemęczenie (także po dwóch latach pandemii) i ograniczone możliwości awansu/rozwoju zawodowego. Należy też zauważyć, że propozycja Kate Forbes jest znacznie hojniejsza, niż propozycja podwyżek w sektorze opieki złożona w październiku przez ministra zdrowia Humzę Yousafę. Jesienią minister zaproponował szkockim opiekunom £10,02 za godzinę pracy.

Płace w sektorze opieki wciąż są za niskie

Związki zawodowe nie zareagowały jednak przychylnie na zapowiedź minister finansów ws. podwyższenia płac w sektorze opieki. Ich przedstawiciele uważają, że stawki te są wciąż o wiele za niskie. - W sposób rażący stracono szansę na rozwiązanie problemu niedoboru personelu i zatrzymania go w opiece społecznej oraz na złagodzenie trudnej do uniesienia presji na NHS. 10,50 funtów to po prostu za mało, to delikatna i zbyt konserwatywna odpowiedź dla zagrożonego sektora i siły roboczej. Jeżeli rząd szkocki chce, aby państwowa służba opieki odniosła sukces, to musi pójść dalej w kwestii wynagrodzenia, a dla członków GMB oznacza to minimum 15 funtów za godzinę – zaznaczyła Louise Gilmour, sekretarz związku GMB na Szkocję.