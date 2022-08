Minęło pół roku od inwazji Rosji na Ukrainę. Czy Polacy mieszkający w UK obawiają się z tego powodu powrotu do Polski?

Fot. Getty

Co Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii myślą o powrocie do Polski pół roku po inwazji Rosji na Ukrainę? Czy coś zmieniło się w ich podejściu? Czy boją się mniej, czy bardziej przeniesienia się nad Wisłę, niż wczesną wiosną, gdy sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej radykalnie się zmieniła?



„Myślę o powrocie do Polski z rodziną już od kilku lat (…) Jednak mam obawy odnośnie tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą (to mnie blokuje). Pytanie czy jest jakieś realne zagrożenie w najbliższym czasie dla Polski? Wielu z was podjęło decyzję o powrocie do ojczyzny - jak się zapatrujecie na tę nową geopolityczną sytuację i wojnę na Ukrainie? Na pewno to jakoś wpłynęło na Waszą decyzję. Czy są tu jacyś rodacy, którzy zrezygnowali z powrotu do Polski z powodu tego całego militarnego napięcia?” - takie pytanie zadał w mediach społecznościowych pewien Polak, ojciec dwojga dzieci. A jego wpis doczekał się mnóstwa komentarzy.

„Ja wróciłam 2 lata temu, mieszkam niedaleko Leszna i mogę powiedzieć jedno... Największym zagrożeniem w Polsce jest nasz własny rząd.. Nic więcej”;

„Ja się wstrzymałam, mąż by dziś pojechał, ja się wącham, może za rok.... czas pokaże.... trudne, ciężkie czasy....”;

„Wielu twierdzi, ze jeśli będzie zagrożenie, to takie samo dla Polski jak i UK, i wracają, bo.....nigdy nie będzie dobrego momentu. To tak z obserwacji postów”;

„UK jest 1. na celowniku z tego co Putin twierdził wcześniej. Także czy tutaj, czy tam, to jedno i to samo”;

„Chyba nigdy nie ma dobrego czasu, mnie by akurat sytuacja na Ukrainie nie blokowała”;

„Sytuacja na wschodniej granicy jest zła. Fakt, że ja mieszkam nadal w UK, nie wracam na razie. Jednak czytając posty, widzę, że dużo ludzi jednak decyduje się na powrót. Pochodzę z Lublina, a to bardzo blisko granicy i bedąc tam kilka mies. temu miałam wrażenie, że to już Ukraina. Ja chyba bym się nie zdecydowała na wyjazd teraz jednak, zwłaszcza z dziećmi”;

„My wracamy w okolice Terespola (granica z Białorusią), sprzedaż domu jest w toku. Nigdy nie będzie dobrego momentu i nie mam gwarancji ze w UK będę bezpieczniejsza niż w Pl. Moja i męża rodzina mieszka i żyje na wschodzie, ale mamy też rodzinę na zachodzie. Przed wybuchem wojny na Ukrainie inne państwa wzywały swoich obywateli do opuszczania Ukrainy, co ma być to będzie”.

