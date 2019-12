Minął dokładnie rok od zaginięcia polskiego piłkarza z Luton. Brytyjska policja obawia się, że został zamordowany za długi hazardowe

fot. Bedfordshire Police

Brytyjska policja poinformowała, że poszukiwany od roku były bramkarz Bałtyku Gdynia, Kamil Biecke może nie żyć. Mężczyzna zdaniem śledczych, mógł zostać zamordowany za długi hazardowe - podaje BBC.

Dokładnie 8 grudnia minął rok od zaginięcia 35-letniego Kamila Biecke, który zanim przeprowadził się do Wielkiej Brytanii w 2016 roku, był bramkarzem Bałtyku Gdynia. Po raz ostatni Polak był widziany we wczesnych godzinach porannych 8 grudnia 2018 roku.

Jak powiedziała inspektor Emma Pitts:

- Wiemy, że Kamil był hazardzistą i miał długi, dlatego nasza linia śledztwa koncentruje się wokół tej kwestii. Nasze wcześniejsze apele do społeczności doprowadziły nas do pewnych informacji, jednak do niczego, co pomogłoby nam w zlokalizowaniu go.

Bedfordshire Police poinformowała także, że obawia się, iż powiązania Polaka z hazardem mogły doprowadzić do jego zamordowania, ponadto śledczy uważają, że mógł on zostać włączony w działalność narkotykową.

Żona Polaka, z którą był w separacji, poinformowała o jego zaginięciu 14 grudnia 2018 roku, gdyż nie mogła się z nim skontaktować. Natomiast w czerwcu policja zaczęła już prowadzić śledztwo nie w sprawie zaginięcia, a morderstwa, gdy intensywne poszukiwania Polaka okazały się bezowocne.

Inspektor Pitts po raz kolejny zwróciła się z apelem do osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o Polaku z Luton, aby zgłosiły się na policję.

- Ze względu na czas, który upłynął, nie mamy już raczej nadziei na zlokalizowanie Kamila - powiedziała Pitts.

