Miliony pracowników powinny sprawdzić swoje payslipy, aby nie płacić za wysokiego podatku

Po zmianach podatkowych, które weszły w życie od kwietnia i podwyżce National Insurance, powinniśmy sprawdzić swój tax code, aby uniknąć płacenia za wysokiego podatku – radzi ekspert finansowy, Martin Lewis.

Najsłynniejszy ekspert finansowy na Wyspach, Martin Lewis radzi wszystkim pracownikom, aby sprawdzili w nowym roku podatkowym swoje payslipy, a na nich tax code. Kod ten jest kombinacją cyfr i liter, używany jest przez HMRC do określenia, ile podatku powinniśmy płacić każdego miesiąca.

Lepiej sprawdzić swoje payslipy

Martin Lewis radzi, aby pracownicy zatrudnieni w UK sprawdzili swoje payslipy od 6 kwietnia, a na nich kod podatkowy (tax code). Dzięki temu możemy uniknąć płacenia zbyt wysokiego podatku.

Jeśli nie jesteśmy pewni, na jakim kodzie powinniśmy się znajdować, możemy sprawdzić swój payslip, formularz P45 lub P60. O pomoc możemy poprosić swój dział księgowy. Poza tym przed nowym rokiem podatkowym powinniśmy otrzymać pismo z HMRC z nowym kodem.

W przypadku, gdy mamy tylko jednego pracodawcę i zarabiamy poniżej 100 000 funtów rocznie, nasz kod prawdopodobnie będzie wyglądał następująco: 1257L.

Zmiana na payslipie

Największą zmianą, jaką zauważymy na odcinku wypłaty będzie wzrost wysokości składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance), która wzrosła od 6 kwietnia o 1,25 punktu procentowego z 12 proc. do 13.

Próg, od którego zaczynamy płacić, również wzrósł z 9 568 funtów do 9 880 funtów, ale od lipca ma ponownie wzrosnąć i to jeszcze bardziej. Wtedy stawka, od której będziemy płacić wzrośnie do 12 570 funtów od 6 lipca, co oznacza, że więcej pracowników o niskich dochodach zatrzyma więcej pieniędzy w portfelu.

Kiedy tax code może być niewłaściwy?

Nasz tax code, czyli kod podatkowy może być błędny, gdy np. ostatnio zmienialiśmy pracę, mamy więcej niż jeden dochód lub niedawno zmienialiśmy godziny pracy po przejściu z furlough w czasie pandemii. Ponadto osoby, które właśnie rozpoczęły swoją pierwszą pracę, często otrzymują awaryjny kod podatkowy i niesłusznie są obciążani wyższą stawką podatku.