Miliony mieszkańców UK może mieć zrujnowane wakacje w Hiszpanii i Grecji przez kolejną zmianę zasad podróży

Pojawiły się spekulacje o możliwym dodaniu Hiszpanii i Grecji do listy "amber plus", co wiązałoby się z rezygnacją z udogodnienia dla zaszczepionych, którzy teraz mogą uniknąć kwarantanny po powrocie do UK.

Jeśli rząd wprowadziłby takie zmiany, miliony osób miałoby zrójnowane wakacje.