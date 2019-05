Miliony kierowców w UK regularnie ryzykują grzywnę w wysokości 1000 funtów za... brak odpowiednich okularów!

Fot. Getty

Nawet 4 milionom kierowców w UK może grozić grzywna w wysokości... 1000 funtów za brak okularów korekcyjnych lub za brak okularów odpowiednio korygujących wzrok. Na mocy art. 92 Highway Code kierowca jest bowiem zobowiązany do noszenia okularów na całej trasie i do posiadania okularów o odpowiedniej mocy.

Art. 92 Highway Code

„Wzrok. MUSISZ być w stanie przeczytać numer rejestracyjny pojazdu w dobrym świetle dziennym z odległości 20 metrów (albo 20,5 metra, jeśli chodzi o stare numery rejestracyjne). Jeśli potrzebujesz w tym celu okularów (albo szkieł kontaktowych), to MUSISZ je mieć założone na całej trasie. Policja ma możliwość przeprowadzenia u kierowcy badania wzroku”

Kierowcy w Wielkiej Brytanii często zapominają o tym przepisie, zwłaszcza wtedy, gdy mają niewielką wadę wzroku i gdy okularów nie noszą na co dzień. Stąd też nawet kilku milionom kierowców, którzy nie mają założonych okularów w trakcie jazdy lub którzy noszą okulary o mocy niewystarczającej do prawidłowego widzenia, grożą wysokie grzywny. Ze statystyk Asda Optician wynika, że do nielegalnego prowadzenia samochodu bez okularów (szkieł kontaktowych) albo do prowadzenia go w zbyt słabych okularach (szkłach kontaktowych) przyznały się 4 mln mieszkańców Wysp.

Sprawa jest poważna, ponieważ z badań przeprowadzonych przez ASDA Optician wynika także, że nawet 25 proc. kierowców mruży oczy podczas jazdy, ponieważ nie widzi wystarczająco ostro znaków drogowych, a blisko 30 proc. przyznaje, że z powodu braku odpowiednich okularów męczy się jazdą, ponieważ musi ze zdwojoną czujnością uważać, co się dzieje na drodze. 24 proc. respondentów przyznało się również do tego, że zdarzyło im się przegapić zjazd, ponieważ go nie widziało.

