Miliarderzy w UK w 2022 - kto jest najbogatszym człowiekiem na Wyspach? [RANKING]

Kto jest najbogatszym człowiekiem żyjącym w Wielkiej Brytanii? "The Sunday Times" regularnie publikuje listę tych, którzy dysponują największymi, często po prostu niewyobrażalnymi dla zwykłego człowieka, majątkami. Jak wygląda lista za rok 2022? Zapraszamy do lektury!

Bogaci stają się jeszcze bardziej bogaci, jak wynika z najnowszego zestawienia "The Sunday Times". Siostrzana gazeta dziennika "The Times" rokrocznie publikuje zestawienie "Rich List", czyli ranking 250 najbogatszych osób w Wielkiej Brytanii. Jak sytuacja wyglądała w 2022 roku? W porównaniu z 2021 rokiem, miliarderzy notowaniu w zestawieniu stali się bogatsi o 8 proc. Łączny majątek najbogatszych w zeszłym roku sięgnął 658 miliardów, a teraz jest on szacowany na niemal 711 mld funtów. Kryzys, nie kryzys, pandemia nie pandemia - ci, którzy są bogaci, stają się jeszcze bogatsi!

Lista najbogatszych ludzi w UK w 2022 - kto znalazł się na pierwszym miejscu?

Poniżej prezentuje TOP 10, czyli dziesiątkę najbogatszych ludzie żyjących w Wielkiej Brytanii

1. Sri i Gopi Hinduja z rodziną (£28.472 mld)

Hinduja Group jest potężnym konglomeratem, który na rynku funkcjonuje już od... 107 lat! Ma hinduskie korzenie, ale siedzibę w Londynie i w zasadzie trudno znaleźć branżę, w której nie działa i nie zarabia. Motoryzacja, przemysł naftowy, chemia specjalistyczna, bankowość (krezus bankier kolejny!), finanse, IT i ITeS, cyberbezpieczeństwo, ochrona zdrowia, media, rozrywka, energetyka, nieruchomości... Można tak wymieniać i wymieniać! Na czele rodzinnego biznesu stoi urodzony w 1935 roku senior rodu, Srichand Parmanand Hinduja, a jego pięć lat młodszy Gopichand Parmanand Hinduja jest drugą najważniejszą osobą w firmie.

2. Sir James Dyson z rodziną (£23 mld)

James Dyson rozsławił swoje nazwisko nie tylko w UK, ale na całym świecie jako wynalazca bezworkowego odkurzacza działającego na zasadzie wykorzystania separacji cyklonicznej. Warto w tym miejscu dodać, że Dyson był zwolennikiem Brexitu i projektu opuszczenia struktur unijnych przez Wielką Brytanię. Jednak po tym, jak podliczono głosy w referendum zdecydował o przeniesieniu głównego biura swojej firmy z Wielkiej Brytanii do Singapuru. No cóż... To się NIE nazywa patriotyzm. Dyson Ltd produkuje nie tylko odkurzacze, ale również bezprzewodowe suszarki do rąk, suszarki do włosów, wentylatory, odświeżacze powietrza.

3. David i Simon Reuben (£22.265 mld)

Urodzeni w hinduskim Bombaju i wychowani w Wielkiej Brytanii bracia Reuben w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przybyli do Londynu. Dorobili się majątku na handlu na linii UK-Indie - David handlował metalami (a konkretniej - po prostu... złomem!), a Simon importował dywany i kupował nieruchomości. Do gigantycznych bogactwo doszli jednak w branży nieruchomości oraz nowoczesnych technologii.

4. Sir Leonard Blavatnik (£20 mld)

Biznesmen w 1986 roku założył Access Industries, prywatną grupę przemysłową z siedzibą w USA i zaczął budować majątek kupując złoża naftowe oraz fabryki niedługo po rozpadzie ZSRR. Wkrótce zrobił fortunę na biznesie poprzez zdywersyfikowane inwestycje w niezliczone firmy z sektora wydobywczego, energetycznego i metalurgicznego. Blavatnik został obywatelem USA w 1984 roku, a brytyjskim w 2010 roku. Więcej na temat jego biznesów i jego osoby pisaliśmy w artykule: Najbogatszy człowiek w UK w 2021 w czasie pandemii zarobił 7.219 miliarda funtów!

5. Guillaume Pousaz (£19.259 mld)

Miliony z nas korzystają z platformy stworzonej przez Pousaza nie mając o tym nawet pojęcia. Checkout.com zapewnia obsługę finansową subskrypcji Netflix i zamówień Deliveroo. Pousaz to szwajcarski przedsiębiorca, który urodził się w Genewie, ale obecnie swoją siedzibę ma w Dubaju. Zaczynał swoją karierę w bankowości, a obecnie jest dyrektorem generalnym Checkout.com. Firma ta jest warta około 29,6 miliardów funtów, a on sam posiada około 65 procent akcji. To pakiet wart około 19,529 miliardów funtów.

6. Lakshmi Mittal z rodziną (£17 mld)

Lakshmi Mittal jest prezesem ArcelorMittal (największego na świecie producenta stali). Prawdziwy sukces w biznesie odniósł dlatego, że jako pierwszy zauważył konieczność konsolidacji branży stalowej. Imperium zbudował, przejmując i wyprowadzając na prostą huty w złej kondycji finansowej. Posiada prywatny odrzutowiec, ogromny jacht "Amevi", a jego londyński dom (kupiony od Berniego Ecclestone'a, szefa Formuły 1) kosztował 128 mln dolarów. Kilkadziesiąt milionów dolarów wydał na kilkudniowe wesele córki w pałacu w Wersalu. Znany jest także z polityki drastycznego obniżania kosztów w swoich zakładach.

7. Christoph Henkel z rodziną (£15 mld)

Miliarder stojący za konglomeratem, który jest właścicielem detergentu do prania Persil. Christoph Henkel urodził się 11 lutego 1958 r. w Düsseldorfie w Niemczech Zachodnich. Dziadek Henkla, Friedrich Karl Henkel, założył w 1876 roku firmę Henkel, zajmującą się środkami czystości. Jego ojciec, Konrad Henkel, przejął firmę i przekształcił ją w globalną korporację.

8. Guy, George i Galen Jr Westonowie z rodziną (£13.5 mld)

Weston rozpoczął swoją karierę jako bankier inwestycyjny w Morgan, Grenfell & Co. od 1984 do 1987 roku. Był dyrektorem zarządzającym Jacksons of Piccadilly od 1990 do 1993 i Ryvita od 1993 do 2000. Był prezesem Heal's od 2001 do 2012 roku. Był dyrektorem niewykonawczym Carpetright od 2005 do 2011 roku. Weston jest prezesem Wittington Investments od 2012 roku. Może i jest to nudna wyliczanka kolejnych stanowisk, ale liczba zer na koncie potwierdza, że mamy do czynienia z bogaczem.

9. Kirsten i Jorn Rausing (£12 mld)

Szwedka Kirsten Rausing, która ma jedną trzecią udziałów w należącej do rodziny firmie produkującej opakowania Tetra Pak, a pozostałe należą do jej braci - Jorna i Finna. Rodzina Rausing produkcją opakowań na napoje trudni się od 1929 roku, a w 1943 w szwedzkim Lun założono słynną firmę. Co ciekawe, Kirsten nigdy nie wyszła za mąż, ani nie ma żadnych dzieci.

10. Charlene de Carvalho-Heineken i Michel de Carvalho (£11.421 mld)

Charlene de Carvalho-Heineken to holendersko-brytyjska miliarderka, właścicielka 25-procentowego pakietu kontrolnego w drugim co do wielkości browarze na świecie, Heineken NV. Jest najbogatszą osobą w Holandii. Z kolei Michel Ray de Carvalho jest brytyjskim finansistą, to były dyrektor banku Citigroup z niezwykłą biografią. Były olimpijczyk i była gwiazda kina (jako dziecko grał w słynnym "Lawrence z Arabii"). Razem mieszkają w Londynie i mają piątkę dzieci.

Liczba miliarderów w Wielkiej Brytanii rośnie

Osobny artykuł warto poświęcić również politykowi z pierwszych stron gazet, który w opinii wielu uchodzi za prawdziwą "gwiazdę" Partii Konserwatywnej. Rishi Sunak wraz ze swoją żoną zadebiutowali na liście najbogatszych mieszkańców UK. ich majątek został wyceniony na 730 milionów funtów. Dzięki temu zadebiutowali w zestawieniu.

Jak ujawniły media w UK, żona Rishiego Sunaka, dzięki specjalnemu statusowi unikała i unika płacenia podatków w UK. Akshaty Murthy mając status zagranicznego rezydenta podatkowego za sprawą opłaty wynoszącej 30 tys. funtów rocznie nie płaci brytyjskiemu fiskusowi podatków od dochodów uzyskiwanych zagranicą. Według źródeł, na jakie powołuje się "The Indepednet", pozwoliło jej to zaoszczędzić "kilka milionów funtów" w podatkach od zysków osiągniętych poza granicami UK w przeciągu kilku lat. Warto w tym miejscu dodać, że w miniony piątek Murthy zadeklarowała, że jest gotowa zrezygnować ze statusu "non-domicle". Zaznaczyła, że nie chce negatywnie wpływać na polityczną karierę swojego męża.

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Rishi Sunak prosi premiera o wszczęcie dochodzenia w sprawie jego finansów"

Kto zgromadził największy majątek i ile on wyniósł?

Tzw. następna dziesiątka, czyli bogacze na miejscach od 11 do 20 prezentuje się następująco:

11. Michael Platt - £10 mld

12. Alisher Usmanov - £10 mld

13. Książę Westminsteru i rodzina Grosvenor - £9.726 mld

14. Barnaby i Merlin Swire z rodziną - £9.6 mld

15. Marit, Lisbet, Sigrid i Hans Rausing - £9.49 mld

16. Anil Agarwal - £9.2mld

17. Denise, John i Peter Coates - £8.637 mld

18. John Fredriksen z rodziną - £8.311 mld

19. Mikhail Fridman - £8.222 mld

20. Moshe Kantor - £8 mld