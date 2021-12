Mija rok od uruchomienia w UK powszechnej akcji szczepień przeciwko Covid-19. Ile osób pozostaje wciąż niezaszczepionych?

Fot. Getty

Dokładnie rok temu, 8 grudnia 2020 r., w Wielkiej Brytanii podano pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19, a szczepieniu poddała się 90-letnia wówczas Margaret Keenan. Jak w ciągu roku przebiegał program szczepień i ilu mieszkańców w UK nie przyjęło jeszcze żadnej dawki szczepionki? Zobaczmy!

Margaret Keenan została zaszczepiona 8 grudnia zeszłego roku w szpitalu University Hospital w Coventry. Od tego czasu (stan na 5 grudnia tego roku) w całej Wielkiej Brytanii rozdysponowano nieco ponad 51 mln pierwszych dawek szczepionki, 46 mln drugich dawek i 20 mln dawek przypominających. Ale mimo bardzo dużej liczby osób zaszczepionych, na Wyspach wciąż pozostaje ok. 6,4 mln ludzi, którzy odmówili szczepienia, w tym 1 na 4 tzw. młodych dorosłych. Osoby niezaszczepione stanowią ok. 11 proc. wszystkich osób uprawnionych do szczepienia, których jest 57,5 mln. A przypomnijmy, że obecnie w UK szczepienia przeciwko Covid-19 przysługują wszystkim osobom dorosłym, a także wszystkim nastolatkom od 12. roku życia.

Jak szczepienia przeciwko Covid-19 wyglądają w poszczególnych regionach kraju?

Poziom szczepień przeciwko Covid-19 nieco różni się w poszczególnych regionach kraju, a także w poszczególnych grupach wiekowych. Ogółem rzecz biorąc najmniej osób niezaszczepionych ma Szkocja, gdzie odsetek wynosi zaledwie 9 proc. Na dalszym miejscu plasuje się Walia – z 10 proc. osób niezaszczepionych, dalej Anglia – z 11 proc. osób niezaszczepionych i na końcu Irlandia Północna – z 14 proc. osób niezaszczepionych.

Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to najlepiej poziom wyszczepialności wygląda w przedziale 50+, a zatem w grupie, która otrzymała możliwość zaszczepienia się jako pierwsza (w okresie od grudnia 2020 do kwietnia 2021 r.). W tej grupie zaledwie kilka procent osób nie jest zaszczepionych, w tym ok. 5 proc. w Walii, 2 proc. w Anglii i 1 proc. w Irlandii Północnej (w Szkocji współczynnik jest zbyt mały, by go uwzględniać). Jeśli chodzi o mieszkańców UK w przedziale wiekowym 30-49 lat, którzy na szczepienia zostali zaproszeni w kwietniu i maju, to szczepieniu poddało się ok. 88 proc. osób. Z tym że ludzi niezaszczepionych w wieku 40-49 lat jest ok. 9 proc., a osób w przedziale 30-39 lat - 15 proc. W kolejnej grupie – tzw. młodych dorosłych, w wieku 18-29 lat, osób niezaszczepionych pozostaje ok. 24 proc. W tym w Anglii jest ich 24 proc., w Irlandii Północnej ok. 23 proc., a w Szkocji i Walii – ok. 21 proc. W najmłodszej grupie mieszkańców UK uprawnionych do szczepienia, czyli wśród nastolatków w wieku 12-17 lat, liczba osób niezaszczepionych waha się od 20 do 40 proc.