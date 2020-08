Migracja w Wielkiej Brytanii osiągnęła najwyższy poziom od czterech lat - co spowodowało ten wzrost?

Wartość migracji netto w Wielkiej Brytanii osiągnęła najwyższy poziom od czterech lat. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Odpowiedź może was zaskoczyć - to gwałtowny wzrost liczby studentów spoza UE przybywających do UK na studia.

Jak pokazują oficjalne dane przytaczane przez Office for National Statistics (ONS) tak duży wzrost liczby studentów spoza krajów należących do Wspólnoty, którzy do Wielkiej Brytanii przybywają, aby zdobyć akademickie wykształcenie sprawił, iż migracja netto osiągnęła najwyższy poziom od czterech lat. W okresie od marca 2019 do marca 2020 migracja netto (a więc liczba imigrantów przyjeżdżających do UK pomniejszona o ilość osób wyjeżdżających z kraju) wyniosła 313 000 osób.

Warto umieścić tę liczbę w odpowiednim kontekście. W porównaniu do analogicznego okresu od marca 208 do marca 2019 mamy do czynienia z wzrostem na poziomie 92 tysięcy. A patrząc jeszcze bardziej wstecz - tak duży poziom imigracji odnotowaliśmy cztery lata temu, w marcu 2016, gdy saldo migracji sięgnęło 326 000.

Rekordowy poziom migracji netto w UK

Według raportu opublikowanego w dniu dzisiejszym w ciągu ostatniego roku około 715 000 osób przeniosło się do Wielkiej Brytanii, a około 403 000 opuściło Wyspę i przeniosło się od innego kraju.

Wzrost imigracji i migracji netto jest spowodowany wzrostem liczby obywateli spoza UE przybywających do Wielkiej Brytanii w celu studiowania - aż 257 000 osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii przyjeżdżało właśnie na studia, a 458 000 przyjeżdżało do pracy, bo ma tu rodzinę lub z innego powodu.

Do UK w zeszłym roku przyjechało 715 000 osób

Dodajmy, że około 195 000 obywateli UE przeniosło się do Wielkiej Brytanii z zamiarem pozostania na 12 miesięcy lub dłużej, a 137 000 opuściło Wielką Brytanię.

"Po okresie pewnej stabilności zaobserwowaliśmy, jak poziom migracji zaczęły rosnąć w przeciągu ostatnich 12 miesięcy" - komentował Jay Lindop, dyrektor Center for International Migration w ONS. Dodał również, że dane z końca marca "nie uwzględniają znaczącego wpływu pandemii na migrację międzynarodową".